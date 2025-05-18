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لبنان

في مغدوشة.. اعلان لائحة "مع بعض مكملين"

Lebanon 24
18-05-2025 | 12:10
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اعلنت في بلدة مغدوشة قضاء صيدا لائحة "مع بعض مكملين" وهي لائحة مكتملة مؤلفة من ١٥ مرشحة ومرشح برئاسة رئيس البلدية الحالي رئيف يونان وذلك خلال حفل اقيم في مجمع جورج وجانيت يونان  الاجتماعي ضم لفيف من اهالي البلدة وبحضور النائب ميشال موسى ، رئيس مكتب أعلام تكتل الجمهورية القوية في جهاز أمانة السر للقوات اللبنانية الدكتور ميشال شماعي ،  منسق صيدا الزهراني في القوات اللبنانية عماد روكز   التيار الوطني الحر ممثلاً بالسيد بشير طنوس
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بدأ الحفل بالنشيد الوطني، أعقبه ترحيب بالحضور، مع التأكيد ، أن لائحة "مع بعض مكملين" ليست مجرّد لائحة انتخابية، بل رؤية شاملة تضع كرامة الانسان اولا مع الاستمرار في تامين حاجات الناس في العمق، من خلال العمل، الشفافية، والالتزام".
وتلا يونان كلمة قال فيها:"سنطوي مرحلة المواجهة والصمود بوجه الأزمات لننتقل الى مرحلة إنماء مغدوشة وسنكمل المسيرة معا لانني على ثقة بان مغدوشة دائما وفية"،مضيفا:"سنعمل معا على تحقيق رؤية شاملة من خلال التخطيط والعمل الجماعي والتواصل الدائم مع كافة ابناء البلدة لننجز معا ما تطمح اليه الاجيال القادمة ويليق باهلنا وابناءنا وامالهم." 
وتعهد يونان على دعم وتفعيل دور الشباب كما تعزيز الخدمات الصحية والطبية كما ان البلدية المقبلة ستعمل على دعم السياحة والرياضة والتعليم.
يذكر ان اللائحة مدعومة من النائب ميشال موسى،وحزبي القوات اللبنانية والتيار الوطني الحر وبعض العائلات  الداعمة للرئيس الحالي. 
تضم اللائحة المرشحين :رئيف جورج يونان ،انطوان شفيق الناشف،روني صفير سمعان، سانديبل ميلاد نقولا،بولين جوزف فارس، كارين جوزف السارجي، جورج يوسف الناشف،الان جورج قطان،شفيق حسيب حداد، غدي هاني الشباب، ايليا الياس مخول،جوزف الياس الخوري، فادي جوزف حبقوق،ميشال حبيب قسطنطين، جاد سمير حنا
ويذكر انه ترشح على الانتخابات البلدية في البلدة ٤٩ مرشحة ومرشح يتنافسوا في لائحتين مكتملتين مع بعض مكملين ولائحة معا لمغدوشة وبعض المنفردين 
كما يتنافس ٦ مرشحين على ٣ مقاعد اختيارية
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