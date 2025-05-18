إعلان لائحة "صور مدينتي" للانتخابات البلدية

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أُعلنت اليوم لائحة "صور مدينتي" للانتخابات البلدية، وقد أوضح أعضاؤها أنهم "مجموعة من أبناء مدينة صور، من خلفيات ، مهنية، وشبابية متنوّعة، قرّرنا أن نتوحّد ضمن لائحة واحدة تحت اسم "صور مدينتي"، من خلال برنامج عمل واقعي ورؤية تنموية مستدامة ترتكز على المشاركة الشعبية وتحقيق المصلحة العامة، وترشّحنا لا يقوم على المصالح الفردية أو الحسابات الضيّقة، بل على قناعة راسخة بأن التشاركي هو المدخل الحقيقي لمعالجة الأزمات المزمنة، ولإعادة بناء الثقة بين المواطن والبلدية".وأكدوا أن "رؤيتنا تنطلق من احترام خصوصية المدينة وتاريخها وهويتها، ومن حرصنا على وضع الناس في قلب القرار، عبر إدارة رشيدة، تشاركية، تعتمد الكفاءة وتخضع للمساءلة".كما أكدوا "اننا سنعمل على تعزيز الأمن الاجتماعي بالتنسيق مع الجهات المختصة، وتفعيل دوريات شرطة البلدية ، وتنظيم حركة الدراجات النارية، مع اعتماد خط ساخن للبلدية وتوسيع شبكة الكاميرات في الأماكن العامة، وسنعمل على وضع خطة لمعالجة جذرية ومستدامة لأزمة النفايات، عبر وقف الحرق العشوائي، وإعادة تشغيل معامل الفرز، وإطلاق برامج للفرز من المصدر بالشراكة مع الأهالي والمدارس والجمعيات. كما سنعمل على إطلاق مشروع "صور الخضراء" من أجل زيادة المساحات المزروعة، التوعية البيئية في المدارس والجامعات، ومكافحة التلوّث البحري من خلال حل مشكلة الصرف الصحي. كما سنعمل على تحسين الأولية، وإنشاء بلدي نموذجي بالتعاون مع الجهات المعنية، بالإضافة إلى ضمان وصول مياه الشرب إلي جميع أحياء المدينة بشكل دائم. كذلك سنعمل على تنشيط السياحة الشاطئية والبيئية والثقافية، تأهيل الشواطئ والأسواق، وحماية الأملاك العامة. سنعمل أيضاً على دعم والحِرَف اليدوية، وتشجيع الاستثمار في المشاريع الصغيرة والمتوسطة. كما سنعمل على تنظيم شارع المشاة بعدالة بين أحياء المدينة، وإبراز صور كوجهة سياحية منفتحة على تاريخها وثقافتها واقتصادها".وشددوا على "الالتزام بحماية المعالم التاريخية والأبنية التراثية، وإحياء الحارات القديمة كمقاصد ثقافية وسياحية، ضمن رؤية تحفظ هوية المدينة وتربط بين تاريخها ومستقبلها. سنعمل على إنشاء مراكز شبابية ورياضية مفتوحة أمام الجميع، ودعم الجمعيات والأندية، وتنظيم مهرجانات فنية وثقافية سنوية. كما سنسعى إلى تحديث المدارس الرسمية، تأسيس مكتبات عامة، وتنظيم ورش عمل أدبية وفنية، لترسيخ صور كمدينة للثقافة والحياة". كذلك شددوا على "الالتزام بإدارة بلدية شفافة، تصدر تقارير دورية للمواطنين، وتنشئ منصّة تواصل إلكترونية لتلقّي الشكاوى والمقترحات. كما سنعمل على تنظيم لقاءات دورية مع الأهالي، ودعم المبادرات الشبابية ومشاركة العمل البلدي، إيمانًا بأن البلدية الناجحة تُبنى بالشراكة لا بالوصاية".أعضاء اللائحة:حسيب جمال عوديربيع حسن جهميراميناصر سليمان خضراجاك حنا فاخوريشادي أنطوانمنى خليل يحيىإبراهيم محسنجورج الياس مجدلاني