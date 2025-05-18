بيروت والبقاع وبعلبك الهرمل... نسب اقتراع تكشف تفاوتاً انتخابياً بين 2016 و2025 (صورة)

سجّلت والاختيارية لعام 2025 في محافظات ، ، وبعلبك-الهرمل تفاوتًا ملحوظًا في نسب الاقتراع مقارنة بالانتخابات التي جرت عام 2016.

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وفي التفاصيل، سجلت بيروت نسبة اقتراع بلغت 21.03%، مقابل 20.14% عام 2016، ما يعكس استقراراً نسبياً في الإقبال. أما في ، فسُجّل تراجع ملحوظ من 52.6% في 2016 إلى 46.06% عام 2025.



وشهدت انخفاضاً من 43.5% إلى 37.02%، بينما تراجعت النسبة بشكل لافت في من 62% إلى 48.61%. كذلك، سجلت انخفاضاً من 45% إلى 35.70%.



أما ، فقد ارتفعت نسبة المشاركة فيه بشكل طفيف من 42% إلى 42.91%.



في المحصّلة، بلغ إجمالي نسبة الاقتراع في أقضية بعلبك-الهرمل والبقاع عام 2025 حوالي 45.23%، مقارنة بـ49% في انتخابات 2016، ما يعكس تراجعاً عاماً في نسب المشاركة.