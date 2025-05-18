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لبنان

بيروت والبقاع وبعلبك الهرمل... نسب اقتراع تكشف تفاوتاً انتخابياً بين 2016 و2025 (صورة)

Lebanon 24
18-05-2025 | 12:48
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سجّلت الانتخابات البلدية والاختيارية لعام 2025 في محافظات بيروت، البقاع، وبعلبك-الهرمل تفاوتًا ملحوظًا في نسب الاقتراع مقارنة بالانتخابات التي جرت عام 2016.
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وفي التفاصيل، سجلت بيروت نسبة اقتراع بلغت 21.03%، مقابل 20.14% عام 2016، ما يعكس استقراراً نسبياً في الإقبال. أما في زحلة، فسُجّل تراجع ملحوظ من 52.6% في 2016 إلى 46.06% عام 2025.

وشهدت راشيا انخفاضاً من 43.5% إلى 37.02%، بينما تراجعت النسبة بشكل لافت في بعلبك من 62% إلى 48.61%. كذلك، سجلت الهرمل انخفاضاً من 45% إلى 35.70%.

أما البقاع الغربي، فقد ارتفعت نسبة المشاركة فيه بشكل طفيف من 42% إلى 42.91%.

في المحصّلة، بلغ إجمالي نسبة الاقتراع في أقضية بعلبك-الهرمل والبقاع عام 2025 حوالي 45.23%، مقارنة بـ49% في انتخابات 2016، ما يعكس تراجعاً عاماً في نسب المشاركة.
 
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