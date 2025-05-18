Advertisement

لبنان

الانتخابات البلدية والاختيارية في بيروت والبقاع وبعلبك - الهرمل.. هذه النتائج الاولية

Lebanon 24
18-05-2025 | 16:56
A-
A+
Doc-P-1362399-638831958313229383.png
Doc-P-1362399-638831958313229383.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
بدأت مساء اليوم الأحد نتائج الانتخابات البلدية والاختارية الأولية بالصدور. 

وكانت قد أغلقت صناديق الاقتراع في محافظات بيروت والبقاع وبعلبك - الهرمل عند الساعة السابعة من مساء اليوم الجمعة، وسط أجواء هادئة وتحت إشراف أمني وإداري منظّم. 
Advertisement

وقد أعلنت الماكينة الانتخابية للتيار الوطني الحر:
- فوز المختار ديب جرجس بسترس  في بلدة عين بورضاي.
- فوز المختار جرجي معلوف في حدث بعلبك بـ٢٠٧ اصوات.
- فوز امين منصور بمركز مختار في عيتنيت في البقاع الغربي 
- فوز موريس ابراهيم بمركز مختار في  مشغرة 
- فوز المختار كامل البيطار المدعوم من التيار في القاع

وبحسب المعلومات الأولية، فاز المختار المدعوم من "حزب الله" في بلدة عين التينة بـ البقاع الغربي.
 
كما فاز المختاران هاني جوزيف ضاهر وطوني الياس مهنا في الفرزل الفوقا.
 
وفاز المختار جوزيف مزرعاني في حوش الامراء.
 
في راس بيروت، فوز المخاتير: احمد شاتيلا، رمضان غلايني، غسان شهاب، عبد الباسط عيتاني، يوسف عيتاني وجورج عرمان.
 
هذا وأفادت "الوكالة الوطنية للاعلام" بفوز المختارين المدعومين من "الحزب التقدمي الاشتراكي"، في بلدة ينطا، بعد فوز البلدية بالتزكية.
 
وفاز المختار بسام ابو حمدان مرشح "الثنائي الشيعي" في بلدة الكرمة في البقاع الاوسط ــ قضاء زحلة.
 
وأفادت مندوبة "لبنان 24" بانتهاء عملية الفرز في بلدة حورتعلا وصدور نتائج "الاختيارية" بفوز ثلاثة مخاتير وهم: عبد الحسن العوطة ، شوقي المصري ونزيه درويش.
 
وكانت قد فازت لائحة بلدية التنمية والوفاء في بلدة حورتعلا المؤلفة من ١٥ عضواً برئاسة محمود المصري بالتزكية.
 
 
البلديات:
أفيد بفوز لائحة التنمية والوفاء في بلدة ميدون بكامل أعضائها.

هذا وفازت لائحة "شتورا  تستحق" برئاسة ميشال مطران بكامل أعضائها.

كما أعلنت الماكينة الانتخابية للتيار الوطني الحر، فوز اللائحة المدعومة من التيار في حوش بردى في بعلبك، فوز اللائحة المدعومة من التيار بالكامل في عيتا الفخار وفوز لائحة "أبلح بتجمعنا" المدعومة من التيار ١٥- صفر
 
كذلك، اشات الماكينة الانتخابية للقوّات اللبنانية الى تقدم كبير للائحة "بيروت بتجمعنا". كما افادت بفوز لائحة "ارضي هويتي لتبقى" المدعومة من القوات مقابل لائحة اهل القاع المدعومة من التيار الوطني الحر.
 
هذا وفازت لائحة رئيس البلدية السابق ايلي صقر في الانتخابات البلدية في بلدة تل ذنوب في البقاع الغربي.
 
وأفادت مندوبة "لبنان  بفوز لائحة "تربل بتجمعنا" في تربل قضاء زحلة برئاسة كابي فرج وابراهيم الرامي 15-0.
 
وفازت لائحة المحامي بشير مطر بكامل أعضائها قي القاع.
 
كما فازت اللائحة المدعومة من النائب غسان سكاف في بلدة عيتا الفخار  في قضاء راشيا. وفازت اللائحة المدعومة من التيار والقوات في صغبين.
 
وفازت لائحة "التنمية والوفاء" في بلدة الطيبة في  ــ قضاء مرجعيون بـ"التزكية" في الانتخابات البلدية.

كما افيد بفوز لوائح "الصيفي بتجمعنا" و"المدور بيجمعنا" و"الرميل بتجمعنا" و"الأشرفية بتجمعنا" المدعومة من التيار والطاشناق والقوات والكتائب.
 
هذا وفازت اللائحة المدعومة من "الحزب التقدمي الاشتراكي"، في بكيفا- قضاء راشيا، بكامل أعضائها.
 
أفيد بفوز لائحة التنمية والوفاء في حربتا بكامل أعضائها وفوز لائحة التنمية والوفاء في دورس بكامل أعضائها. كما افيد بفوز لائحة التنمية والوفاء بالتزكية في بلدة القليلة جنوب لبنان.
 
 
كما فازت لائحة "بيتنا لاهيا"، برئاسة فايز جميل الخوري، في بيت لهيا - قضاء راشيا، والمدعومة من العائلات.
 
وفازت لائحة "معاً لإنماء مشغرة" كاملة في بلدة مشغرة والمدعومة من حركة أمل وحزب الله.
 
هذا وفازت لائحة "معربون بلدتي" بجميع أعضائها البلدية والاختيارية.
 
وفازت لائحة "ضيعتنا مسؤوليتنا" في رأس بعلبك ولائحة كامل مرعي أبو زور في بلدة تنورة.
 
وفي بلدة المحيدثة، فازت اللائحة البلدية برئاسة فاضل جمال والمدعومة من "الحزب التقدمي الاشتراكي" بكامل أعضائها.
 
أما في الهرمل، فازت لائحة العائلات المدعومة من حزب الله وأمل في بلدة الشواغير.
 
 
مواضيع ذات صلة
تعديل في قرارين يتعلقان بالانتخابات في محافظات بيروت والبقاع وبعلبك الهرمل
lebanon 24
19/05/2025 00:00:27 Lebanon 24 Lebanon 24
فتح مراكز الاقتراع في الانتخابات البلدية والاختيارية في محافظتي بيروت والبقاع
lebanon 24
19/05/2025 00:00:27 Lebanon 24 Lebanon 24
إليكم نسب الاقتراع في بيروت والبقاع وبعلبك - الهرمل عند إقفال الصناديق
lebanon 24
19/05/2025 00:00:27 Lebanon 24 Lebanon 24
إقفال صناديق الاقتراع في محافظات بيروت والبقاع وبعلبك - الهرمل
lebanon 24
19/05/2025 00:00:27 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

بلديات 2025

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
03:17 | 2025-05-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:30 | 2025-05-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:56 | 2025-05-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:37 | 2025-05-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:08 | 2025-05-18 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
16:36 | 2025-05-18
16:26 | 2025-05-18
16:14 | 2025-05-18
15:04 | 2025-05-18
14:54 | 2025-05-18
14:49 | 2025-05-18
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24