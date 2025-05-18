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لبنان

وزير الداخلية: يوم انتخابي هادئ والإشكالات تحت السيطرة

Lebanon 24
18-05-2025 | 14:17
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أكد وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار أن العملية الانتخابية سارت بشكل جيد عموماً، رغم تسجيل بعض الإشكالات المحدودة التي "تمّت معالجتها على الفور"، مشيراً إلى أن الأجهزة الأمنية نجحت في ضبط عدد من عمليات الرشوة الانتخابية، وتم توقيف عدد من المتورطين.
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وفي تصريح صحفي بعد إقفال صناديق الاقتراع، أوضح الوزير أن "اليوم الانتخابي كان هادئاً ومنظّماً في معظم الدوائر، مضيفاً أن مركز اقتراع واحد لا تزال العملية الانتخابية مستمرة فيه حتى الآن.
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