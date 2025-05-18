وزير الداخلية: يوم انتخابي هادئ والإشكالات تحت السيطرة

Advertisement

أكد والبلديات أن العملية سارت بشكل جيد عموماً، رغم تسجيل بعض الإشكالات المحدودة التي "تمّت معالجتها على الفور"، مشيراً إلى أن نجحت في ضبط عدد من عمليات الرشوة الانتخابية، وتم توقيف عدد من المتورطين.وفي تصريح صحفي بعد إقفال صناديق الاقتراع، أوضح الوزير أن "اليوم الانتخابي كان هادئاً ومنظّماً في معظم الدوائر، مضيفاً أن مركز اقتراع واحد لا تزال العملية الانتخابية مستمرة فيه حتى الآن.