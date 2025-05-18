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لبنان

إعلان لائحة "عهد جديد... كلنا طنبوريت"

Lebanon 24
18-05-2025 | 14:26
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أعلنت لائحة "عهد جديد... كلنا طنبوريت" مرشحيها لخوض الانتخابات البلدية لعام 2025 في طنبوريت.
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والمرشحون هم: ندى نقولا فرح - دانا بطرس مزهر - تريز رزق الله موسى - أنجلو إيلي عسّاف - إلياس خليل خطار - سعد جورج سعد - أنطوني مارون موسى - سعيد الياس عساف - وفادي نبيل عزيز.
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