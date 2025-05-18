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لبنان
عون: مصر شريك أساسي ونبحث دعم الجيش والطاقة في القاهرة
Lebanon 24
18-05-2025
|
14:49
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أكد رئيس الجمهورية
جوزاف عون
، قبيل زيارته المرتقبة إلى
القاهرة
، أن مصر تلعب دورًا قياديًا في المنطقة وتُبدي تفهمًا كبيرًا لظروف
لبنان
، معتبرًا أنها شريك أساسي في الحفاظ على الاستقرار الإقليمي.
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وأوضح عون في مقابلة مع قناة "ON TV"
المصرية
، أنه سيبحث مع
الرئيس المصري
عبدالفتاح
السيسي
العلاقات الثنائية والتطورات في المنطقة، إضافة إلى ملفات أساسية أبرزها
إعادة الإعمار
، ملف الطاقة، دعم الجيش، وزيارة الرئيس الأميركي
دونالد ترامب
إلى المنطقة.
وفي الشأن الداخلي، أشار إلى أن لبنان بدأ خطوات إصلاحية واقتصادية، لكنه شدد على أن ملف السلاح لا يمكن حصره بمهلة زمنية قصيرة، ولا يجب التعامل معه بتسرّع، لافتًا إلى أن الحوار هو السبيل لحل جميع
القضايا
، بما فيها هذا الملف.
وبخصوص العلاقات مع
واشنطن
، قال عون إن التواصل مع
الولايات المتحدة
مستمر "في سبيل الضغط على
إسرائيل
"، مشيرًا إلى زيارة مرتقبة لنائبة المبعوث الأميركي
مورغان أورتاغوس
إلى
بيروت
.
وتحدث الرئيس اللبناني عن الوضع السوري، معتبرًا أن رفع
العقوبات
عن
سوريا
خطوة "جبارة ومقدّرة" ستنعكس إيجابًا على لبنان وسوريا، مشددًا على أن الأسباب التي دفعت بالنزوح السوري إلى لبنان قد زالت، وأن العمل جارٍ بالتنسيق مع
الدولة السورية
والمنظمات الدولية لتأمين العودة الآمنة للنازحين، مؤكدًا أن الحدود اللبنانية-السورية تخضع بالكامل لسيطرة الجيش.
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