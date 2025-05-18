عون: مصر شريك أساسي ونبحث دعم الجيش والطاقة في القاهرة

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أكد رئيس الجمهورية ، قبيل زيارته المرتقبة إلى ، أن مصر تلعب دورًا قياديًا في المنطقة وتُبدي تفهمًا كبيرًا لظروف ، معتبرًا أنها شريك أساسي في الحفاظ على الاستقرار الإقليمي.وأوضح عون في مقابلة مع قناة "ON TV" ، أنه سيبحث مع عبدالفتاح العلاقات الثنائية والتطورات في المنطقة، إضافة إلى ملفات أساسية أبرزها ، ملف الطاقة، دعم الجيش، وزيارة الرئيس الأميركي إلى المنطقة.وفي الشأن الداخلي، أشار إلى أن لبنان بدأ خطوات إصلاحية واقتصادية، لكنه شدد على أن ملف السلاح لا يمكن حصره بمهلة زمنية قصيرة، ولا يجب التعامل معه بتسرّع، لافتًا إلى أن الحوار هو السبيل لحل جميع ، بما فيها هذا الملف.وبخصوص العلاقات مع ، قال عون إن التواصل مع مستمر "في سبيل الضغط على "، مشيرًا إلى زيارة مرتقبة لنائبة المبعوث الأميركي إلى .وتحدث الرئيس اللبناني عن الوضع السوري، معتبرًا أن رفع عن خطوة "جبارة ومقدّرة" ستنعكس إيجابًا على لبنان وسوريا، مشددًا على أن الأسباب التي دفعت بالنزوح السوري إلى لبنان قد زالت، وأن العمل جارٍ بالتنسيق مع والمنظمات الدولية لتأمين العودة الآمنة للنازحين، مؤكدًا أن الحدود اللبنانية-السورية تخضع بالكامل لسيطرة الجيش.