Advertisement

لبنان

وزير الداخلية يتفقد عمليات الفرز في بيروت

Lebanon 24
18-05-2025 | 15:04
A-
A+
Doc-P-1362448-638832034855448536.jpg
Doc-P-1362448-638832034855448536.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
تفقد وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار سير عملية فرز الأصوات في بيروت، وذلك في كل من ثانوية الحريري الثانية البطريركية، الجمعية المسيحية للشابات YWCA، مدرسة الثلاثة الأقمار-الأشرفية إضافة الى مركزي اقتراع في الكرنتينا.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
رئيس الحكومة نواف سلام سينتقل إلى وزارة الداخلية بعد قليل للإشراف على بدء عملية الفرز
lebanon 24
19/05/2025 03:39:18 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الداخلية أحمد الحجار: أشكر كل من ساهم بإنجاح العملية الانتخابية ولجان القيد لا تزال مستمرّة في عملية الفرز
lebanon 24
19/05/2025 03:39:18 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الداخلية أحمد الحجار: أشكر كل من ساهم بإنجاح العملية الانتخابية وهناك جهد كبير وُضع من أصغر موظّف لأكبر موظّف ولجان القيد لا تزال مستمرّة في عملية الفرز
lebanon 24
19/05/2025 03:39:18 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الداخلية يتفقد عملية تسليم صناديق الاقتراع في البيال
lebanon 24
19/05/2025 03:39:18 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

بلديات 2025

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
03:17 | 2025-05-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:30 | 2025-05-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:56 | 2025-05-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:37 | 2025-05-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:08 | 2025-05-18 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
18:00 | 2025-05-18
17:29 | 2025-05-18
16:56 | 2025-05-18
16:36 | 2025-05-18
16:26 | 2025-05-18
16:14 | 2025-05-18
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24