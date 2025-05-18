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لبنان

جولة بيئية ميدانية لوزيرة البيئة في طرابلس

Lebanon 24
18-05-2025 | 16:14
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قامت وزيرة البيئة الدكتورة تمارا الزين، بزيارة ميدانية في مدينة طرابلس، في حضور ممثل مجلس الإنماء والإعمار ومكتب الإستشاري نزيه طالب، والمتعهدين ومدير مركز البحوث العلمية ورئيس لجنة البيئة في بلدية طرابلس محمد نور الأيوبي، بالتنسيق مع الخبير البيئي  جلال حلواني، حيث إطلعت خلال الجولة على "سير أعمال تأهيل المكب القديم، وعلى واقع مطمر النفايات الحالي".
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واكدت خلال جولتها "ضرورة الإسراع في ايجاد الحل البديل منبهة ان المطمر الحالي متوقع اغلاقه خلال سنة" .

كما وقامت الوزيرة الزين بالاطلاع على واقع مجرى نهر ابو علي، من المولوية إلى المصب وتألمت جدا للحالة المزرية فيه وقيام الناس بإلقاء المخلفات في حرمه.
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