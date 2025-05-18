جولة بيئية ميدانية لوزيرة البيئة في طرابلس

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قامت وزيرة البيئة الدكتورة ، بزيارة ميدانية في مدينة ، في حضور ممثل ومكتب الإستشاري ، والمتعهدين ومدير ورئيس في بلدية طرابلس ، بالتنسيق مع الخبير البيئي ، حيث إطلعت خلال الجولة على "سير أعمال تأهيل المكب القديم، وعلى واقع مطمر النفايات الحالي".واكدت خلال جولتها "ضرورة الإسراع في ايجاد الحل البديل منبهة ان المطمر الحالي متوقع اغلاقه خلال سنة" .كما وقامت بالاطلاع على واقع مجرى نهر ابو علي، من المولوية إلى المصب وتألمت جدا للحالة المزرية فيه وقيام الناس بإلقاء المخلفات في حرمه.