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لبنان
جعجع: غداً يوم جديد في زحلة
Lebanon 24
18-05-2025
|
17:29
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قال الرئيس حزب "
القوات اللبنانية
"
سمير جعجع
: "تحية لزحلة ولأهلها، هي قدّ الكل وحدها، وقد اختارت السيادة والشهداء ولبنان. وعلى
زحلة
ما بيفوتوا لا هلّق ولا بعدين"، في إشارة إلى رفض أي محاولات للسيطرة السياسية على المدينة من قبل خصومه.
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وشدّد
جعجع على
أن "القوات
اللبنانية
" حققت "دوبل
سكور
" في زحلة، بتفوق لائحتها بفارق كبير أمام بقية اللوائح المنافسة، معتبراً أنّ نتائج الانتخابات تشكّل رسالة سياسية واضحة.
وختم قائلاً: "انتهت المعركة
الانتخابية
، وغداً هو
يوم جديد
في زحلة. موقفنا من
حزب الله
واضح، لكن في
بيروت
كانت الأولوية الحفاظ على المناصفة".
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