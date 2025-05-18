جعجع: غداً يوم جديد في زحلة

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قال الرئيس حزب " " : "تحية لزحلة ولأهلها، هي قدّ الكل وحدها، وقد اختارت السيادة والشهداء ولبنان. وعلى ما بيفوتوا لا هلّق ولا بعدين"، في إشارة إلى رفض أي محاولات للسيطرة السياسية على المدينة من قبل خصومه.وشدّد أن "القوات " حققت "دوبل " في زحلة، بتفوق لائحتها بفارق كبير أمام بقية اللوائح المنافسة، معتبراً أنّ نتائج الانتخابات تشكّل رسالة سياسية واضحة.وختم قائلاً: "انتهت المعركة ، وغداً هو في زحلة. موقفنا من واضح، لكن في كانت الأولوية الحفاظ على المناصفة".