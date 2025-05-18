Advertisement

لبنان

جعجع: غداً يوم جديد في زحلة

Lebanon 24
18-05-2025 | 17:29
A-
A+
Doc-P-1362498-638832116535344175.jpg
Doc-P-1362498-638832116535344175.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
قال الرئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع: "تحية لزحلة ولأهلها، هي قدّ الكل وحدها، وقد اختارت السيادة والشهداء ولبنان. وعلى زحلة ما بيفوتوا لا هلّق ولا بعدين"، في إشارة إلى رفض أي محاولات للسيطرة السياسية على المدينة من قبل خصومه.
Advertisement
وشدّد جعجع على أن "القوات اللبنانية" حققت "دوبل سكور" في زحلة، بتفوق لائحتها بفارق كبير أمام بقية اللوائح المنافسة، معتبراً أنّ نتائج الانتخابات تشكّل رسالة سياسية واضحة.
وختم قائلاً: "انتهت المعركة الانتخابية، وغداً هو يوم جديد في زحلة. موقفنا من حزب الله واضح، لكن في بيروت كانت الأولوية الحفاظ على المناصفة".
مواضيع ذات صلة
جعجع: زحلة اثبتت أنها القلب النابض للبنان الذي يجب أن نمضي فيه
lebanon 24
19/05/2025 03:39:58 Lebanon 24 Lebanon 24
جعجع يحتفل من معراب بفوز اللائحة المدعومة من القوات اللبنانية في زحلة
lebanon 24
19/05/2025 03:39:58 Lebanon 24 Lebanon 24
جعجع: اليوم زحلة طلعت قد الكل وحدها وبدون أي لبس وغموض اختارت زحلة التقدم والتغيير والحضارة والسيادة والشهداء زحلة اختارت لبنان
lebanon 24
19/05/2025 03:39:58 Lebanon 24 Lebanon 24
جعجع: عزحلة ما بيفوتوا لا هلق ولا بعدين... اليوم زحلة طلعت وحدا قد الكلّ
lebanon 24
19/05/2025 03:39:58 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
03:17 | 2025-05-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:30 | 2025-05-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:56 | 2025-05-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:37 | 2025-05-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:08 | 2025-05-18 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
18:00 | 2025-05-18
16:56 | 2025-05-18
16:36 | 2025-05-18
16:26 | 2025-05-18
16:14 | 2025-05-18
15:04 | 2025-05-18
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24