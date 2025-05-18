عون الى مصر اليوم بعد المشاركة في القداس الحبري الأول للبابا

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من المقرّر أن يغادر رئيس الجمهورية اليوم إلى ، في زيارة رسميّة إلى مصر، تلبيةً لدعوة . ويضمّ الوفد الرسمي وزير الخارجيّة والمغتربين يوسف رجي، وسفير في القاهرة ، وعددًا من المستشارين.وأكدت مصادر سياسية مطلعة لـ «اللواء» انه مع زيارة رئيس الجمهورية العماد جوزف عون الى القاهرة يكون رئيس الجمهورية قد استكمل جولاته على التي شاركت في اللجنة الخماسية، شاكرا إياها على وفوقها الى جانب لبنان ودعمها له في كل المجالات ولا سيما في الاستحقاق الرئاسي،ولفتت الى ان حضور مصر لطالما كان مميزا في مجال نصرة وكانت من أوائل الدول التي ابدت استعدادها للمبادرات تجاه حل الأزمات في لبنان والتأكيد على استقراره وسيادة أراضيه وأهمية تنفيذ القرارات الدولية.واوضحت المصادر ان حراك رئيس الجمهورية تجاه الدول العربية ينسجم مع رؤيته ببناء افضل العلاقات معهم، وسيكون لبنان على موعد مع زيارة الرئيس الفلسطيني حيث يحل السلاح الفلسطيني طبقا اساسيا في المناقشات.وشدّد رئيس الجمهورية في مقابلة مع قناة تلفزيونية محلية قبيل زيارته إلى القاهرة، إلى أنّ «مصر تلعب دورًا قياديًا في المنطقة وهي تتفهّم ظروف لبنان». ولفت إلى أن «مصر شريك أساسي في المحافظة على الاستقرار»، مضيفًا «سنبحث مع الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي العلاقات الثنائية والتطورات في المنطقة وسنبحث في ملف إعادة الإعمار وملف الطاقة ودعم الجيش وزيارة الرئيس الأميركي ترامب». وأشار عون إلى «أننا بدأنا في خطوات إصلاحيّة واقتصاديّة»، موضحًا أنّه «لا يمكن حصر موضوع السلاح ضمن مدة زمنية ولا يجب العمل بتسرّع».وكان رئيس الجمهورية وزوجته السيدة نعمت عون شاركا قبل ظهر أمس في القداس الحبري الأول للبابا لاوون الرابع عشر. وكان وزوجته وصلا إلى كاتدرائية القديس في الفاتيكان حيث كان في استقبالهما ممثل عن المراسم الفاتيكانية ورافقهما إلى المقعد المخصص لهما في المقدمة مع عدد من رؤساء وملوك وأمراء عدد من الدول الحاضرين في القداس. وهنّأ رئيس الجمهورية وزوجته البابا لاوون الرابع عشر بعد انتهاء القداس الحبري الأول الذي ترأسه في باحة القديس بطرس في الفاتيكان.وخلال مصافحته البابا، تمنى له الرئيس عون "التوفيق والنجاح في رسالته" وأمل "بان يزور لبنان في أقرب وقت ممكن"، لافتاً إلى أنه سيقوم بزيارة رسمية للكرسي الرسولي ويوجه له الدعوة رسمياً.وأكد الرئيس عون للبابا أنه "يتابع المواقف التي أعلنها منذ انتخابه، ونثمّن عالياً كلامكم أمام وفد الكنائس الشرقية قبل يومين عندما أعلن الأب الأقدس عن نيته القيام بكل ما يلزم للسلام في لبنان، وقوله خصوصاً أن "الكرسي الرسولي في الخدمة".وشكر البابا لاوون الرابع عشر الرئيس عون وزوجته على حضورهما القداس الحبري الأول، وأكد أنه "يتابع عن قرب الأوضاع في لبنان وأنه يصلي دائماً لأمنه واستقراره وسعادة شعبه، وأنه سيواصل العمل من أجل السلام في لبنان والمنطقة".وكان الرئيس عون وزوجته التقيا أمين سر الدولة البابوية الكاردينال بييترو بارولين وشكراه على دعمه الدائم للبنان وشعبه.