"حزب الله" يختبر شعبيته في البقاع بأول انتخابات بعد الحرب

كتبت" الشرق الاوسط": تخطّت المعركةُ الانتخابية
في البقاع
، شرق لبنان
، الجانبَ العائلي والمعاييرَ المحلية، إذ اكتسبت بُعداً سياسياً، تمثل في مساعي «حزب الله» لاختبار شعبيته بالبقاع الشمالي
، في أول استحقاق انتخابي بعد الحرب الإسرائيلية
الأخيرة، فيما كانت الأحزاب المسيحية
تختبر تحالفاتها السياسية في مدينة زحلة
.
وفي محافظة بعلبك
- الهرمل بالبقاع الشمالي، لم ينجح ثنائي «حركة أمل
- حزب الله» في فرض إيقاعه على العملية الانتخابية في كثير من مدن وقرى المحافظة ذات الغالبية الشيعية
، خصوصاً في مدينتي بعلبك والهرمل، وبدا واضحاً أن المعارك تخاض ضمن البيئة الشيعية بعناوين سياسية معارضة لـ«الثنائي».
والمنطقة التي تعدّ خزاناً بشرياً لـ«حزب الله»، يخوض فيها «الحزب» معركته الانتخابية الأولى بعد الحرب الإسرائيلية، التي طالت صواريخها مناطق واسعة في البقاع الشمالي؛ مما أدى إلى نزوح عشرات الآلاف وتضرر وتدمير آلاف الوحدات السكنية.
وتسعى القوى المعارضة
لـ«الثنائي»، المؤلفة من تكتلات عشائرية وعائلية ومن المجتمع المدني
، إلى منع «الثنائي» من السيطرة الكاملة على البلديات، وتحاول تحقيق اختراقات في بعض البلدات.
واعتبر مصدر إسرائيلي عبر قناة "سكاي نيوز
عربية" أن "وضع حزب الله
السياسي هو الأصعب منذ عقود"، وأن "ذلك عرقل استعداده للانتخابات البلدية". وأضاف المصدر أن "حزب الله يحاول أن ينحني أمام الرياح، لذا هو يسكت على الضربات التي يتلقاها، وينتظر فرصة للعودة إلى ما كان عليه"، واعتبر أنه "مع الضربات التي تلقاها الحزب، هناك فرصة تاريخية للدولة اللبنانية
لتفكيك حزب الله كتنظيم عسكري". وتابع المصدر قائلاً: "إذا انهار النظام الإيراني
سينهار حزب الله، والذي يواجه مشكلة حقيقية في الحصول على الأموال الإيرانية
". وأوضح المصدر أن "انهيار النظام السوري، وخطوات الحكومة اللبنانية، وزيادة مصاريف الحزب نتيجة الحرب، يصعّب من وضعه الاقتصادي". وأكمل المصدر: "حزب الله يعاني من أزمة ثقة ضخمة مع جمهوره، لذا فأغلب جهوده الآن منصبة على تعويض جمهوره وهي أولويته الأولى، لكن هذا لا يعني أنه يحاول إعادة التسلح".
وحذر من أن "حزب الله يريد من إعادة الإعمار، إعادة بناء بيوت ناشطيه وليس البنى التحتية للدولة، لذا لا يجب أن يكون حزب الله جزءاً من إعادة الإعمار.
ويقوم الحزب بحسب المصدر بإعاقة "قوانين الإصلاح المالي في البرلمان
، وهي قوانين ضرورية للحكومة للتعامل مع الدول والمؤسسات الدولية لإعادة الإعمار".
واختتم بالقول: "حزب الله خسر إلى حد بعيد المنافسة على الجمهور الشيعي
لصالح حركة أمل".