Advertisement

لبنان

الامين العام المساعد للجامعة العربية: قرارات القمة لا تتأثر بمستوى التمثيل

Lebanon 24
18-05-2025 | 22:39
A-
A+
Doc-P-1362535-638832300103096190.jpg
Doc-P-1362535-638832300103096190.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
قلل الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية حسام زكي من أهمية تراجع مستوى تمثيل العديد من الدول في القمة العربية التي استضافتها العاصمة العراقية بغداد أول أمس السبت.
Advertisement
وقال في مقابلة مع "النهار" على هامش القمة إن "مستويات التمثيل هي مسائل تتعلق بقرار سيادي لأي دولة ونحن لا نتدخل فيه. ما يهمنا كأمانة عامة لجامعة الدول العربية أن نركز على الجانب العملي، أي الوثائق التي تخرج عن القمة، والقرارات، وما إلى ذلك. نحن لا نربط بين مستوى المشاركة والنتائج، فما دامت الدول ممثلة ووافقت على القرارات يكون هذا الموضوع منتهياً، وتكون للقرارات القوة نفسها ويُعتد بها وتُفعّل".
وعن سؤال بشأن ما إذا كانت قمة بغداد قد أسفرت عن مزيد من التفاهمات أو الخلافات مقارنة بما قبل انعقادها، أجاب قائلاً: "أعتقد بمزيد من التفاهم، لكن هناك بعض الموضوعات التي لم نفلح حتى الآن في تقريبه بين الأطراف وبالذات موضوع الإمارات والسودان. أتمنى أن نتمكن من أن نصل – سواء على مستوى الجامعة أو على مستوى أي دولة– إلى خلاصة أو موقف متقارب بين الدولتين، وهذا يبدو أن فيه شيئاً من الصعوبة".
فيما يخص الملف الفلسطيني، وتحديداً في ما يتعلق بطلب الرئيس محمود عباس من القادة العرب تأييد دعوته إلى حماس وإنهاء حكمها في قطاع غزة، قال زكي: "ليس لدينا اتصال مباشر بالحركة، لكن حماس بالنسبة لنا هي حركة مقاومة فلسطينية وإن كانت ليست جزءاً من السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير. نعلم ما تقوم به، وما نتحدث عنه دائماً أنه بعد كل هذا الدمار وهذا القتل وهؤلاء الضحايا لابد من تغيير في الموقف الفلسطيني، ومن المستحيل أن تعود الأمور إلى ما كانت قبل 7 أكتوبر 2023".
وأضاف: "لابد من تغيير شيء. هل هذا الشيء هو حكم حماس فقط؟ لا. نحن لا نتكلم عن هذا فقط. نعم نحن نقول إنه يجب على حماس أن تفكر في أن تغير موقفها ووضعها ومسؤولياتها وأموراً كثيرة، لكن أيضاً على الجانب الإسرائيلي، دولة الاحتلال، أن تتراجع عن سياساتها وخططها بتهجير الفلسطينيين، هذا أمر في غاية الأهمية ولا يمكن الحديث عن مستقبل غزة في ظل الحديث عن السياسات الإسرائيلية في دفع الفلسطينيين إلى التهجير. هذه أمور مرفوضة ليس عربياً فقط، بل دولياً أيضاً".
وعن رؤية جامعة الدول العربية إلى مستقبل لبنان، قال زكي: "أنا أرصد اتجاهاً إيجابياً يدعم العهد الحالي، انتخاب رئيس الجمهورية (جوزاف عون) و(تكليف) رئيس الحكومة (نواف سالم) أديا إلى زخم كبير في المسرح اللبناني، وأعتقد أن العلاقات بين لبنان وعدة دول عربية إن لم تكن تحسنت بالفعل فهي في سبيلها إلى التحسن بشكل كبير. هذا أمر ممتاز ونهنئ لبنان عليه. لكن الأمور ليست جامدة، لابد أن نستمر في العمل، وكذلك لبنان، وكما استمعنا في كلمة رئيس الحكومة فإن التحدي الخاص بالتنمية كبير، وكذلك تحدي بيد الدولة، وتحدي الحصر في الاعتداءات الإسرائيلية. لكن الأمل أن يتعامل العهد الجديد مع الوضع الحالي وكل هذه التحديات مستفيداً من علاقات طيبة مع العالم العربي".
 
مواضيع ذات صلة
الأمين العام لجامعة الدول العربية: لبنان يخوض تحديا تاريخيا يتمثل بحصر السلاح بيد الدولة
lebanon 24
19/05/2025 09:36:57 Lebanon 24 Lebanon 24
الأمين العام لجامعة الدول العربية: الحوثيون يصرون على الانفراد بالمقدّرات اليمنية
lebanon 24
19/05/2025 09:36:57 Lebanon 24 Lebanon 24
وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية: الطريقة التي عرضتها إسرائيل لإدخال المساعدات لا تفي بالغرض
lebanon 24
19/05/2025 09:36:57 Lebanon 24 Lebanon 24
الأمين العام لجامعة الدول العربية: سوريا تخوض مرحلة صعبة لبناء سوريا الجديدة ورفع العقوبات سيعزز من قدرة شعبها على مواجهة الصعوبات
lebanon 24
19/05/2025 09:36:57 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

عربي-دولي

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
03:17 | 2025-05-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:30 | 2025-05-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:56 | 2025-05-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:37 | 2025-05-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:30 | 2025-05-18 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
02:30 | 2025-05-19
02:00 | 2025-05-19
02:15 | 2025-05-19
02:03 | 2025-05-19
01:45 | 2025-05-19
01:41 | 2025-05-19
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24