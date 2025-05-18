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لبنان

فوز لوائح "التنمية والتحرير" بالتزكية في 4 بلدات في قضاء صور

Lebanon 24
18-05-2025 | 23:54
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فازت لوائح "التنمية والوفاء" بالتزكية في بلدات: الحلوسية، قانا، القليلة برئاسة الدكتور محمد ابو خليل والمنصوري.
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