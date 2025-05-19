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لبنان

فاجعة تهز بلدة مشمش العكارية.. طفلة توفيت اختناقاً

Lebanon 24
19-05-2025 | 00:00
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فجعت بلدة مشمش العكارية صباح اليوم بخبر وفاة الطفلة رزان مصطفى خضر الدين، جرّاء ٳختناقها ٲثناء نومها، بحسب ما افادت مندوبة "لبنان 24".
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