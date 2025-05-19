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لبنان

في قضاء راشيا.. إليكم اللوائح الفائزة

Lebanon 24
19-05-2025 | 00:04
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فازت اللائحة البلدية المدعومة من الحزب التقدمي الاشتراكي والحزب القومي السوري الاجتماعي في بلدة عين عطا بكامل اعضائها برئاسة أكرم فرج فرج.
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كما فازت اللائحتان المدعومتان من الحزب التقدمي الاشتراكي في بلدة كفرقوق، و"معاً لراشيا أحلى" برئاسة رشراش ناجي بكامل أعضائها.
أما بالنسبة للمخاتير، ففي راشيا - حي الميدان فاز ايلي زغيب وهادي فايق، وفي حي الكواسبة كمال ناجي وأيمن صعب.
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