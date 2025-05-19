في قضاء راشيا.. إليكم اللوائح الفائزة

فازت اللائحة البلدية المدعومة من والحزب القومي السوري الاجتماعي في بلدة بكامل اعضائها برئاسة أكرم فرج فرج.

Advertisement

كما فازت اللائحتان المدعومتان من في بلدة كفرقوق، و"معاً لراشيا أحلى" برئاسة بكامل أعضائها.

أما بالنسبة للمخاتير، ففي - فاز وهادي فايق، وفي حي الكواسبة وأيمن صعب.