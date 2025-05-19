في التبانة.. اشكال وتضارب وسقوط جرحى

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تطور إشكال وقع مساء امس بين عدد من الشبان في محلة - شارع القناعة في إلى تضارب بالأيدي وطعن بالسكاكين ما أدى إلى إصابة المدعو “أ.ر” في بطنه، حيث نُقل إلى مستشفى الإسلامي للعلاج، فيما فرّ المعتدي إلى جهة مجهولة، بحسب ما افادت مندوبة " ".وحضرت قوة من الجيش إلى المكان وفتحت تحقيقًا وتبيّن أن خلفية الإشكال تعود لخلافات سابقة.