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لبنان

في التبانة.. اشكال وتضارب وسقوط جرحى

Lebanon 24
19-05-2025 | 00:03
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تطور إشكال وقع مساء امس بين عدد من الشبان في محلة التبانة -  شارع القناعة في طرابلس إلى تضارب بالأيدي وطعن بالسكاكين ما أدى إلى إصابة المدعو “أ.ر” في بطنه، حيث نُقل إلى مستشفى الإسلامي للعلاج، فيما فرّ المعتدي إلى جهة مجهولة، بحسب ما افادت مندوبة "لبنان 24".
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وحضرت قوة من الجيش إلى المكان وفتحت تحقيقًا وتبيّن أن خلفية الإشكال تعود لخلافات سابقة.
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