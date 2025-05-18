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لبنان

في طرابلس.. تعرّضت لاعتداء "غريب" على كورنيش الميناء إليكم ما حصل معها

Lebanon 24
18-05-2025 | 23:53
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تعرّضت شابة عشرينية منتصف ليل أمس الأحد لاعتداء "غريب" على كورنيش الميناء البحري في طرابلس، حيث أقدم مجهولان على متن دراجة نارية على ضربها بآلة صعق كهربائية أثناء انتظارها سيارة أجرة برفقة عائلتها ما أدى إلى سقوطها أرضاً وإصابتها بظهرها، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24".
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وعمل الصليب الأحمر على إسعافها ونقلها إلى المستشفى في حين لا تزال دوافع الاعتداء مجهولة. 
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