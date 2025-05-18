في طرابلس.. تعرّضت لاعتداء "غريب" على كورنيش الميناء إليكم ما حصل معها

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تعرّضت شابة عشرينية منتصف ليل أمس الأحد لاعتداء "غريب" على كورنيش الميناء البحري في ، حيث أقدم مجهولان على متن دراجة نارية على ضربها بآلة صعق كهربائية أثناء انتظارها سيارة أجرة برفقة عائلتها ما أدى إلى سقوطها أرضاً وإصابتها بظهرها، وفق ما أفادت مندوبة " ".وعمل على إسعافها ونقلها إلى المستشفى في حين لا تزال دوافع الاعتداء مجهولة.