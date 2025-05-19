مخزومي هنأ الرياضي: إنجاز جديد يضاف الى سلسلة من البطولات

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"ألف مبروك لنادي وجمهوره الكبير، تتويجه بلقب بطولة وصل لكرة السلة والحفاظ على اللقب للموسم الثاني على التوالي. إنجازٌ جديد يُضاف إلى سلسلة من البطولات التي تؤكد مكانة كأحد أعمدة الرياضة والعربية".