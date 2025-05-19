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لبنان

مخزومي هنأ الرياضي: إنجاز جديد يضاف الى سلسلة من البطولات

Lebanon 24
19-05-2025 | 00:06
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كتب النائب فؤاد مخزومي على منصة "إكس":
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"ألف مبروك لنادي الرياضي بيروت وجمهوره الكبير، تتويجه بلقب بطولة وصل لكرة السلة والحفاظ على اللقب للموسم الثاني على التوالي. إنجازٌ جديد يُضاف إلى سلسلة من البطولات التي تؤكد مكانة نادي الرياضي كأحد أعمدة الرياضة اللبنانية والعربية".
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