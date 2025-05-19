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لبنان

إصابة عسكري في الجيش جراء القصف الإسرائيلي على الجنوب

Lebanon 24
19-05-2025 | 00:07
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تعرّض العسكري في الجيش "إسماعيل مصطفى سليمان" ابن بلدة المسعودية - عكار لإصابة نتيجة القصف الإسرائيلي على الجنوب يوم أمس الأحد، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24".
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