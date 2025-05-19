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لبنان
ياغي: فوز لائحتي "التنمية والوفاء" في مدينتي بعلبك والهرمل
Lebanon 24
19-05-2025
|
00:11
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أعلن مسؤول
قسم الإعلام
في "
حزب الله
" في
منطقة البقاع
مالك ياغي فوز لائحة "التنمية والوفاء" في
مدينة بعلبك
بكامل أعضائها بفارق ما بين 4000 و5000 صوت.
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أضاف: "كما تعلن الماكينة
الانتخابية
المركزية لحزب الله في منطقة
البقاع
، عن فوز لوائح التنمية والوفاء في
مدينة الهرمل
والبلدات البقاعية التالية:
بدنايل
، قصرنبا،
تمنين التحتا
،
تمنين الفوقا
، إيعات، دورس، نحلة،
النبي شيت
، علي النهري، حزرتا، حوش الرافقة، حوش سنيد،
شمسطار
،
طاريا
،
كفردان
،
حربتا
،
العين
، وادي أم علي، وحوش تل
صفية
".
وأشار ياغي إلى أن "مسؤول منطقة البقاع في حزب الله الدكتور
حسين النمر
سيعلن النتائج النهائية الكاملة على مستوى منطقة البقاع في مؤتمر صحافي اليوم عند الساعة 11 صباحا".
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