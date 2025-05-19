ياغي: فوز لائحتي "التنمية والوفاء" في مدينتي بعلبك والهرمل

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أعلن مسؤول في " " في مالك ياغي فوز لائحة "التنمية والوفاء" في بكامل أعضائها بفارق ما بين 4000 و5000 صوت.أضاف: "كما تعلن الماكينة المركزية لحزب الله في منطقة ، عن فوز لوائح التنمية والوفاء في والبلدات البقاعية التالية: ، قصرنبا، ، ، إيعات، دورس، نحلة، ، علي النهري، حزرتا، حوش الرافقة، حوش سنيد، ، ، ، ، ، وادي أم علي، وحوش تل ".وأشار ياغي إلى أن "مسؤول منطقة البقاع في حزب الله الدكتور سيعلن النتائج النهائية الكاملة على مستوى منطقة البقاع في مؤتمر صحافي اليوم عند الساعة 11 صباحا".