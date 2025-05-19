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لبنان

فوز لائحة "التنمية والوفاء" في بدياس بالتزكية

Lebanon 24
19-05-2025 | 00:22
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أشارت لائحة "التنمية والوفاء" في بدياس، الى أنه "إلتزاماً بقرار قيادتي حركة امل وحزب الله الحكيمتين، وعملًا بوحدة الموقف، وتأكيدًا على أنّ المصلحة العامة تتطلّب جهدًا وعملًا دؤوبًا للوصول الى لائحة انتخابية توافقية مشتركة في المجلس البلدي، وحرصًا على تجنّب البلدة من الانتخابات البلديّة والاختياريّة، تعلن لجنة التنسيق بأنها توصّلت الى لائحة تزكية في المجلس البلدي تتمثّل بالأعضاء: عزت حسين خليل، حسين حسن غملوش، محمد هاني قعفراني، مصطفى محمد العبد، بديع ابراهيم نحاس، علي محمد شعلان، أدهم موسى قعفراني، اسماعيل ابراهيم قعفراني، أحمد جعفر صفي الدين، عباس ماجد قاسم، عباس ماجد دهيني، جعفر فوزي قعفراني.
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أمّا لائحة التزكية للمخاتير فهي: حكمت حسن قعفراني.

وأكدت "عدم تقبّل التهاني في الاوضاع الراهنة، وأهدت "الفوز لشهدائنا وجرحانا آملين أن يمنّ الله علينا بالاستقرار وحفظ النهج والمسيرة".
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