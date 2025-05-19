فوز لائحة "التنمية والوفاء" في بدياس بالتزكية

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أشارت لائحة "التنمية والوفاء" في بدياس، الى أنه "إلتزاماً بقرار قيادتي حركة امل وحزب الله الحكيمتين، وعملًا بوحدة الموقف، وتأكيدًا على أنّ المصلحة العامة تتطلّب جهدًا وعملًا دؤوبًا للوصول الى لائحة انتخابية توافقية مشتركة في ، وحرصًا على تجنّب البلدة من الانتخابات البلديّة والاختياريّة، تعلن بأنها توصّلت الى لائحة تزكية في المجلس البلدي تتمثّل بالأعضاء: عزت ، ، قعفراني، العبد، بديع ، علي ، أدهم موسى قعفراني، اسماعيل ابراهيم قعفراني، ، عباس ماجد ، عباس ماجد ، جعفر فوزي قعفراني.أمّا لائحة التزكية للمخاتير فهي: حكمت حسن قعفراني.وأكدت "عدم تقبّل التهاني في الاوضاع الراهنة، وأهدت "الفوز لشهدائنا وجرحانا آملين أن يمنّ الله علينا بالاستقرار وحفظ النهج والمسيرة".