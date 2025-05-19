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لبنان

لائحة "التنمية والوفاء" في البيسارية أعلنت أسماء مرشحيها

Lebanon 24
19-05-2025 | 00:37
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أعلنت لائحة" التنمية والوفاء" في بلدة البيسارية اسماء مرشحيها للانتخابات البلدية.

وقالت في بيان: "يا شعب المقاومة والتضحية، ووفاء لدماء الشهداء. وشرف التصدي للتحديات التي تعصف بنا لنكون في حركة أمل وحزب الله في مقدمة الملبين لواجب الحضور في الميدان البلدي، وخدمة لأهلنا الأوفياء راجين من المولى التوفيق لنكون على قدر تطلعاتكم والسير معكم وبكم نحو الأفضل".
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وأشارت الى أن المرشحين "تنوعت مجالات إختصاصاتهم ليشكلوا نسيجًا مكتملًا للائحة، والتزاماً بخيارات العائلات، على أن تعكس تجربتهم صِدق تطلعاتهم في نقل بلدتنا نحو الأفضل في شتى المجالات وخلق تجربة بلدية متميزة".
أما الأعضاء فهم: محمود علي مشورب (رئيساً)، حسن توفيق احمد (رئيساً)، علي محمد أمين (نائبا للرئيس)، علي حسين قزيحة، كامل محمد قطيش، حسن خليل خليل، خضر حسين حميدان، حسن هاني يونس، سعيد علي مشورب، محمد علي حسن، أيمن علي الشامي، يوسف محمد خليل، علي محمد قزيحة، علي حسن نابلسي، مصطفى فؤاد موسى.
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