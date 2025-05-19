لائحة "التنمية والوفاء" في البيسارية أعلنت أسماء مرشحيها

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أعلنت لائحة" التنمية والوفاء" في بلدة البيسارية اسماء مرشحيها للانتخابات البلدية.وقالت في بيان: "يا شعب والتضحية، ووفاء لدماء . وشرف التصدي للتحديات التي تعصف بنا لنكون في وحزب الله في مقدمة الملبين لواجب الحضور في الميدان البلدي، وخدمة لأهلنا الأوفياء راجين من التوفيق لنكون على قدر تطلعاتكم والسير معكم وبكم نحو الأفضل".وأشارت الى أن المرشحين "تنوعت مجالات إختصاصاتهم ليشكلوا نسيجًا مكتملًا للائحة، والتزاماً بخيارات العائلات، على أن تعكس تجربتهم صِدق تطلعاتهم في نقل بلدتنا نحو الأفضل في شتى المجالات وخلق تجربة بلدية متميزة".أما الأعضاء فهم: مشورب (رئيساً)، حسن توفيق احمد (رئيساً)، علي (نائبا للرئيس)، قزيحة، كامل محمد ، خليل، خضر حسين حميدان، حسن هاني يونس، سعيد علي مشورب، ، أيمن ، يوسف ، علي محمد قزيحة، نابلسي، مصطفى موسى.