عون الى مصر للقاء السيسي.. وسوريا تطالب بحل ملف السوريين الموقوفين في لبنان

تترقّب الأوساط السياسية ما سيتلقفه لبنان
من نتائج، بعد اللقاءات الأميركية - السعودية
- السورية
، بمشاركة تركية في الرياض. وتبدي خشيتها من تداعيات سلبية على الوضع اللبناني إذا لم تحسم الحكومة خياراتها في ما يتعلق بالملفات التي تطرحها إدارة دونالد ترامب
، بدءًا برؤيتها لتطبيق قرار وقف النار ونزع السلاح، وصولاً إلى خيارات التسوية والحلول السلمية مع إسرائيل
.
وفي ملف العلاقات اللبنانية- السورية، علم أن الاتصالات ستتفعل بين الحكومتين اللبنانية
والسورية في وقت قريب لإعادة إحياء عدد من الملفات الأساسية بين الدولتين ولا سيما ملف النازحين
السوريين في ضوء إعلان الرئيس الأميركي رفع العقوبات
عن سوريا
.
وكان وزير الخارجية
السوري أسعد الشيباني، اعلن امس إنه اتفق مع رئيس الحكومة نواف سلام على اتخاذ خطوات عملية لإنهاء معاناة السوريين الموقوفين في لبنان.
وأضاف بعد لقائه مع سلام: "ناقشنا ضرورة التسريع في إنهاء معاناة السوريين الموقوفين في سجن رومية. وقد اتفقنا على بعض الخطوات العملية بهذا الخصوص". وتابع الشيباني: "نؤكد في الحكومة السورية حرصنا الكامل على إنهاء هذا الملف في أقرب وقت ممكن"، مشيراً إلى أن بعض تداعيات سنوات الحرب قد تستمر "لفترة من الزمن".
ويبدأ الرئيس جوزاف عون زيارة إلى القاهرة، اليوم يلتقي خلالها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، والأمين العام لجامعة الدول العربية
أحمد أبو الغيط، وفقاً لصحف محلية مصرية
. كان الرئيس اللبناني قد زار القاهرة، في آذار الماضي، للمشاركة في "القمة العربية غير العادية" التي استضافتها مصر لدعم القضية الفلسطينية
، وخلال لقائه نظيره المصري وقتها، أكد السيسي "استعداد الشركات المصرية
للانخراط بفاعلية وكفاءة في عملية التنمية وإعادة الإعمار في لبنان"، إلى جانب "استعداد بلاده لتقديم كل سبل الدعم الممكنة لرفع كفاءة وتعزيز قدرات المؤسسات اللبنانية"، وفقاً للرئاسة المصرية.
ومن المتوقع أن تتناول "محادثات السيسي-عون" سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والسياسي بين البلدين، إلى جانب مناقشة الدعم المصري المستمر للبنان في مواجهة الأزمات السياسية والاقتصادية والإنسانية التي يمر بها، وفقاً لمراقبين.
على صعيد الانتخابات البلدية، أُقفلت صناديق الاقتراع في محافظات بيروت
، البقاع
، وبعلبك - الهرمل، بعد يوم انتخابي طويل لاختيار المجالس البلدية والاختيارية، اتّسم بأجواء تنافسية تفاوت خلالها الإقبال بين المناطق.
وابرزت النتائج الاولية ليلا بروز عدة مؤشرات ابرزها ان لائحة ائتلاف "بيروت تجمعنا" تتقدم بما يعني الفوز بالمناصفة، واظهار النتائج الأولية لدى ماكينة "القوات اللبنانية
" تقدم لائحتها في زحلة برئاسة سليم غزالة على لائحة أسعد زغيب .