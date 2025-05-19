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لبنان

تقدُّم لافت للاشتراكي في قرى البقاع الغربي

"خاص لبنان24"

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Lebanon 24
19-05-2025 | 01:30
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سجّلت النتائج الانتخابية للحزب التقدمي الاشتراكي في القرى الدرزية في البقاع الغربي وراشيا تقدّماً ملحوظاً، فاق تلك التي حققها الحزب في الانتخابات البلدية في جبل لبنان، لا سيما في قضائي عاليه والشوف.
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وبحسب مصادر متابعة، فإن البيئة الدرزية في قرى البقاع الغربي عبّرت من خلال صناديق الاقتراع عن دعم واضح وثابت للحزب، ما عكس تماسكاً تنظيمياً وشعبياً لافتاً رغم كل التحديات السياسية التي واجهها الحزب في الفترة الأخيرة وظهرت قي الشوف وعاليه.
ولفتت المصادر إلى أن هذه النتائج تُظهر أن القواعد الشعبية للحزب في البقاع الغربي ما زالت على ولائها التاريخي، وربما أكثر انسجاماً من نظيرتها في جبل لبنان، حيث طغت الحسابات العائلية والمناطقية على المشهد الانتخابي.

المصدر: لبنان 24
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