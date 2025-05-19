تقدُّم لافت للاشتراكي في قرى البقاع الغربي

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سجّلت النتائج للحزب التقدمي في القرى الدرزية في وراشيا تقدّماً ملحوظاً، فاق تلك التي حققها الحزب في في ، لا سيما في قضائي عاليه والشوف.وبحسب مصادر متابعة، فإن البيئة الدرزية في قرى عبّرت من خلال صناديق الاقتراع عن دعم واضح وثابت للحزب، ما عكس تماسكاً تنظيمياً وشعبياً لافتاً رغم كل التحديات السياسية التي واجهها الحزب في الفترة الأخيرة وظهرت قي وعاليه.ولفتت المصادر إلى أن هذه النتائج تُظهر أن القواعد الشعبية للحزب في البقاع الغربي ما زالت على ولائها التاريخي، وربما أكثر انسجاماً من نظيرتها في جبل ، حيث طغت الحسابات العائلية والمناطقية على المشهد الانتخابي.