إعلان لائحة "التنمية والوفاء" في كفررمان

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أعلنت في بلدة كفررمان لائحة "التنمية والوفاء" المدعومة من " " وحركة "أمل"، وذلك في احتفال أقيم في النادي للبلدة، في حضور امام كفررمان الشيخ غالب ، آل في ، وقياديين من الحركة والحزب ووفد من ، وفاعليات.بعد اي من الذكر الحكيم للمقرىء ، ثم النشيد الوطني افتتاحا وكلمة ترحيب للاديب ، تليت اسماء اعضاء اللائحة وتم عرض فيلم تعريفي عنهم.ثم ألقى رئيس اللائحة المرشح لرئاسة البلدية كلمة حيا فيها "العاملين الكادحين، والجرحى والمقاومين وعوائل الشّهداء والمضحّين الذين لولا دماؤهم لما كنّا اليوم ها هنا مجتمعين".واعتبر أن اللائحة "تمثّل عنفوان شباب القرية وخبرة كبارها، ومتعطّشة لخدمة النّاس، جميعِ النّاس"، موضحا انها "تمثّل معظم العائلات وجميع الكادحين والمجاهدين والمادّين على عِيالهم من تجّار وصناعيين ومقاولين وحرفيين وعمّال ومزارعين وأكاديميين واختصاصيين".أضاف: "عن الإمام السّيّد موسى الصّدر أعاده اللّٰه ورفيقيه أنّه قال: "مَنْ كان في خدمة النّاس، كان اللّٰه في خدمته" و"إذا لم نُحسن خدمة النّاس، فلا معنى لوجودنا".وأكد أن "أيّ تقصير يُعدُّ خيانة"، معاهدا أن "تكون أبواب البلدية مفتوحة أمام أبناء البلدة وأعضائها وموظفيها، في خدمة أهلنا وناسنا".وأوضح ان برنامج اللائحة الانتخابي "يختصر معظم مشاكل هذه القرية، ووعْدُنا لكم أنّ خُطط حلِّها جاهزةٌ وحاضرةٌ منذ السّاعة الأولى من استلام هذه البلديّة مهامها. ويدنا ممدودة للعطاء كما عرفتموها سابقًا، كانت ممدودة لخدمة هذه البلدة وما زالت ستبقى ممدودة. وكما عهدتمونا فإنّ أفعالنا تسبق أقوالنا، وأعمالنا دقيقة وشفّافة وعلى أعلى درجات الجودة والمسؤوليّة. غايتنا ليست فقط حلّ مشاكل القرية، بل الازدهار بها وتطويرها لتصبح مركزًا يجذب القرى والبلدات المحيطة بنا ليفخر كلّ واحد منكم أنّه ابن كفررمان البلدة المتطوّرة الجذّابة النموذجيّة المقاوِمة أمّ والمثقّفين والفلاحين".