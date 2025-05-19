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لبنان

معارضة شيعية موحّدة

"خاص لبنان24"

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Lebanon 24
19-05-2025 | 01:45
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تدور في الكواليس، وبعيداً عن الأضواء، مساعٍ جدية وحثيثة لاطلاق جبهة شيعية معارضة تعمل على خوض الانتخابات النيابية المقبلة بشكل موحد، من خلال ترشيح 27 نائباً شيعياً في مختلف الدوائر ذات الغالبية الشيعية.
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وتشير معلومات الى ان هذه المبادرة، التي لا تزال في مراحلها التمهيدية، تسعى إلى كسر الاحتكار القائم في التمثيل الشيعي داخل البرلمان، وتأمين خرق نيابي حقيقي يُمكن البناء عليه لاحقاً، خصوصاً في ما يتعلّق بانتخابات رئاسة مجلس النواب المقبلة.
وتشير المعلومات إلى أن اتصالات مكثفة تُجرى بين عدد من الشخصيات البارزة والمعروفة على الساحة الشيعية، من المستقلين والمخضرمين وأصحاب الحضور الشعبي، من أجل التفاهم على تشكيل هذا الإطار السياسي الجديد. الهدف ليس فقط المنافسة الانتخابية، بل أيضاً ارساء صوت بديل داخل الشارع الشيعي، قادر على التأثير وتقديم رؤية مختلفة عن السائد حالياً.

المصدر: لبنان 24
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