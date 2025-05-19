معارضة شيعية موحّدة

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تدور في الكواليس، وبعيداً عن الأضواء، مساعٍ جدية وحثيثة لاطلاق جبهة معارضة تعمل على خوض الانتخابات النيابية المقبلة بشكل موحد، من خلال ترشيح 27 نائباً شيعياً في مختلف الدوائر ذات الغالبية .وتشير معلومات الى ان ، التي لا تزال في مراحلها التمهيدية، تسعى إلى كسر الاحتكار القائم في التمثيل داخل ، وتأمين خرق نيابي حقيقي يُمكن البناء عليه لاحقاً، خصوصاً في ما يتعلّق بانتخابات رئاسة مجلس النواب المقبلة.وتشير المعلومات إلى أن اتصالات مكثفة تُجرى بين عدد من الشخصيات البارزة والمعروفة على الساحة الشيعية، من المستقلين والمخضرمين وأصحاب الحضور الشعبي، من أجل التفاهم على تشكيل هذا الإطار السياسي الجديد. الهدف ليس فقط المنافسة ، بل أيضاً ارساء صوت بديل داخل ، قادر على التأثير وتقديم رؤية مختلفة عن السائد حالياً.