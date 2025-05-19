تنويه بأداء محافظة بيروت: الجميع مرتاحون

Advertisement

نوّهت جهة رسمية بالآداء العالي لمحافظة لتنظيمها الإنتخابات البلدية والإختيارية وللجهد الكبير الذي قام به فريق المحافظ منذ شهر ونصف الشهر حتى اليوم لناحية تجهيز المراكز وتوزيع الصناديق ورؤساء الأقلام والكتبة من دون أي إشكالاتٍ تُذكر بفعل إختيار الأماكن الفسيحة في وواجهة بيروت البحرية . كما قام فريق المحافظة وفوج إطفاء بيروت بعملية تنظيف قصر العدل في بيروت، كما أن النهار الإنتخابي كان سليما إدارياً ولوجيستياً بما خص محافظة بيروت، ما أراح جميع اللوائح والمرشحين وحتى القوى الأمنية.المصدر ختم بالقول أن المحافظ بالرغم من إجازته المرضية إستطاع أن يسيّر الأمور مع فريق عمله باحترافية مما ساهم في انجاح كل الترتيبات المتعلقة باليوم الانتخابي.