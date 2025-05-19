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لبنان

تنويه بأداء محافظة بيروت: الجميع مرتاحون

"خاص لبنان24"

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Lebanon 24
19-05-2025 | 02:15
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نوّهت جهة رسمية بالآداء العالي لمحافظة بيروت لتنظيمها الإنتخابات البلدية والإختيارية وللجهد الكبير الذي قام به فريق المحافظ منذ شهر ونصف الشهر حتى اليوم لناحية تجهيز المراكز وتوزيع الصناديق ورؤساء الأقلام والكتبة من دون أي إشكالاتٍ تُذكر بفعل إختيار الأماكن الفسيحة في البيال وواجهة بيروت البحرية . كما قام فريق المحافظة وفوج إطفاء بيروت بعملية تنظيف قصر العدل في بيروت، كما أن النهار الإنتخابي كان سليما إدارياً ولوجيستياً بما خص محافظة بيروت، ما أراح جميع اللوائح والمرشحين وحتى القوى الأمنية.
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المصدر ختم بالقول أن المحافظ بالرغم من إجازته المرضية إستطاع أن يسيّر الأمور  مع  فريق عمله باحترافية مما ساهم في انجاح كل الترتيبات المتعلقة باليوم الانتخابي.

المصدر: لبنان 24
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