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لبنان
القطاع الغربي ينفذ حملة طبية مشتركة في بلدة عيناتا
Lebanon 24
19-05-2025
|
01:39
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في إطار الجهود المستمرة لتعزيز العلاقة مع
المجتمع المحلي
ودعم رفاهية السكان، نفذت وحدات ITALBATT وGHANBATT وIRISHPOLBATT التابعة للقطاع
الغربي
في
قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان
(اليونيفيل)، يومي الجمعة 16 والسبت 17 ايار 2025، برنامجًا مشتركًا للرعاية الطبية في بلدة عيناتا.
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هدفت الحملة إلى تقديم خدمات رعاية صحية عالية الجودة لأبناء المجتمع المحلي، وبناء
شراكة استراتيجية
وتعاون فعّال بين الوحدات والسكان.
قدّم الطاقم الطبي التابع للوحدات استشارات طبية مجانية، وفحوصات صحية، وأدوية، وتقييمات صحية عامة لـ170 مريضًا، بينهم 63 رجلًا، 91 امرأة، و16 طفلًا.
وقد عبّر أفراد المجتمع عن تقديرهم العميق لوحدات ITALBATT وGHANBATT وIRISHPOLBATT لما أظهروه من تفانٍ وإخلاص في تقديم الرعاية الصحية للسكان.
تأتي هذه الحملة الطبية المشتركة ضمن أنشطة التعاون المدني العسكري (CIMIC) التي تنفذها وحدات القطاع الغربي بانتظام، في إطار جهود اليونيفيل لتعزيز السلام والاستقرار والتنمية في
جنوب لبنان
.
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