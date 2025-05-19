Advertisement

لبنان

في الضبية.. توقيف عدد من الاشخاص بحوزتهم كمية من المخدرات

Lebanon 24
19-05-2025 | 02:56
A-
A+
Doc-P-1362617-638832457438173239.jpeg
Doc-P-1362617-638832457438173239.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أعلنت المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي أنه في إطار المتابعة المستمرّة التي تقوم بها قطعات قوى الأمن الدّاخلي لملاحقة المتورّطين بالجرائم على اختلافها في المناطق اللّبنانية كافّة، تمكّنت مفرزة استقصاء جبل لبنان في وحدة الدّرك الإقليمي، أثناء تنفيذها دوريّات حفظ أمن ونظام في محلّة الضبية- الطريق البحريّة، من توقيف خمسة أشخاص، في أوقات مختلفة، وهم كلّ من:
Advertisement

س. أ. ر. (مواليد عام 1995، لبناني) على متن درّاجة آليّة لون أبيض من دون لوحات.
ع. ب. (مواليد عام 2003، لبناني) على متن سيّارة نوع تويوتا.
ي. ر. (مواليد عام 1994، لبناني) على متن سيّارة نوع JAC من دون لوحات.
ه. م. (مواليد عام 2001، لبناني)
ع. ش. (مواليد عام 1980، سوري)
عُثِرَ بحوزتهم على كميّة من المواد المخدّرة مختلفة الأنواع (حشيشة كيف، رذاذ مادّة الماريجوانا، حبوب مخدّرة “كبتاغون”، دفتر ورق لفّ سجائر…)

تمّ ضبط السّيّارتين والدّرّاجة الآليّة والمواد المخدّرة، وأودع الموقوفون والمضبوطات القطعة المعنيّة، لإجراء المقتضى القانوني بحقّهم، بناءً على إشارة القضاء المختص.
مواضيع ذات صلة
في الكورة.. ضبط ممنوعات وكمية من المخدرات وتوقيف 4 أشخاص
lebanon 24
19/05/2025 12:11:09 Lebanon 24 Lebanon 24
بالصورة.. إتلاف كميّة من المخدّرات المضبوطة في بصاليم
lebanon 24
19/05/2025 12:11:09 Lebanon 24 Lebanon 24
في طريق الجديدة.. توقِف شخصَين بحوزتهما مخدرات
lebanon 24
19/05/2025 12:11:09 Lebanon 24 Lebanon 24
عمليات دهم وضبط كمية من الأسلحة الحربية والمخدرات في الهرمل
lebanon 24
19/05/2025 12:11:09 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
16:56 | 2025-05-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:30 | 2025-05-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:33 | 2025-05-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:28 | 2025-05-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:45 | 2025-05-18 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
05:06 | 2025-05-19
05:05 | 2025-05-19
05:00 | 2025-05-19
04:54 | 2025-05-19
04:50 | 2025-05-19
04:42 | 2025-05-19
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24