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لبنان

وزارة الثقافة: الفنان نبيل نحاس يمثل لبنان في المعرض العالمي للفنون – بينالي البندقية

Lebanon 24
19-05-2025 | 03:20
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أعلنت وزارة الثقافة في بيان مشاركة لبنان في الدورة الحادية والستين من المعرض الدولي للفنون – بينالي البندقية، بالتعاون مع "الجمعية اللبنانية للفنون البصرية" (LVAA)، التي بدأت من السبت 9 أيار وتستمر حتى الأحد 22 تشرين الثاني 2026.
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يمثّل الفنان نبيل نحاس لبنان في الدورة بإشراف المفوّضة العامة والقيّمة الفنيّة للجناح اللبناني ندى غندور.

نبيل نحّاس (مواليد بيروت، 1949)، هو فنان لبناني - أميركي معاصر له شهرة عالمية. إنتقل إلى الولايات المتحدة عام 1969 حيث نال شهادة البكالوريوس في الفنون الجميلة من «جامعة لويزيانا»، ثم الماجستير من «جامعة ييل» عام 1972. حالياً، يقيم ويعمل بين مدينتَي نيويورك وبيروت.

تُعرض أعمال نبيل نحّاس ضمن مجموعات متحفيّة كبرى، منها: المتحف البريطاني (لندن)، ومتحف تيت مودرن (لندن)، ومتحف هاي للفنون (أتلانتا)، ومتحف ميتروبوليتان (نيويورك)، ومتحف زيمرلي في جامعة روتجرز (نيوجيرسي)، ومتحف كولبي للفنون (ماين)، وأكاديمية بنسلفانيا للفنون الجميلة، ومتحف الفنون الجميلة (بوسطن)، ومعهد فلينت للفنون (ميشيغان)، ومتحف جامعة ميشيغان للفنون، ومؤسسة بارجيل للفنون (الشارقة)، ومتحف: المتحف العربي للفن الحديث (الدوحة)، ومؤسسة رمزي وسائدة دلول للفنون (بيروت)، ومتحف غوغنهايم (أبوظبي).

وقالت لجنة الاختيار المؤلَّفة من ندى غندور وماريا سُكّر وباسل دلول وإيلي خوري: "يتمتع نبيل نحّاس بقدرة استثنائية على استكشاف العلاقات المعقدة والمتشابكة بين الطبيعة والجيومترية والكون، مبدعاً لغة بصرية فريدة تمزج بسلاسة وانسيابية بين التجريد والتصوير. تستخدم أعماله الضخمة، التي تجمع بين الرسم والنحت، أشكالًا كسورية تمزج بين الدقة العلمية والحساسية الفنية العالية، ما ينتج عن تجربة غامرة وحسية وتأملية تستكشف التوترات الكامنة بين الفوضى والتّناغم. من خلال فنّه، يقدم نبيل نحّاس رؤية شاعريّة للعالم، يتردّد صداها في القضايا المعاصرة ويستحضر الرّوحاني والمادي، كما الحميمي والكوني."

يمثل نبيل نحاس كل من: غاليري صالح بركات، بيروت، لاوري شبيبي، دبي، غاليري تانيت، ميونيخ بين براون للفنون الجميلة، لندن – هونغ كونغ.

نشير الى أن الجناح اللبناني سيشغل موقعاً في الآرسنال (Arsenal)، الذي يعد أحد الموقعَين التاريخيَّين الرئيسيَّين في البينالي. تولّت إنتاج الجناح «الجمعية اللبنانية للفنون البصرية»(Lebanese Visual Art Association - LVAA)، وهي منظمة غير ربحية تتخذ من العاصمة الفرنسية باريس مقرّاً لها. 

تتكون لجنة الاختيار من الخبراء التالية أسماؤهم: ندى غندور، رئيسة اللجنة، أمينة على التراث والفنون، مفوّضة الجناح اللبناني والقيّمة عليه  في المعرض العالمي للفنون – بينالي البندقية لعامَي 2022 و2024.  ماريا سكر، الرئيسة المشاركة للمجلس الاستشاري للشرق الأوسط وشمال أفريقيا» في تيت (MENAAC)، وعضو مجلس الأمناء في «معهد الفنون المعاصرة»، لندن، و«بيدون»، نيويورك، ومؤسِّسة مجموعة «ISelf».  باسل دلول، المؤسس ورئيس مجلس إدارة «مؤسسة رمزي وسائدة دلول للفنون» (DAF). إيلي خوري، رئيس مؤسسة إيلي خوري للفنون (EKAF)، الإمارات العربية المتحدة.
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