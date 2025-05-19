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لبنان
فوز أعضاء الهيئة الاختيارية في مدينة جزين بالتزكية
Lebanon 24
19-05-2025
|
03:26
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أعلنت قائمقامية
جزين
فوز اعضاء الهيئة الاختيارية في مدينة جزين بالتزكية، وهم:
بيار بولس
المدور،
جورج حنا
الرحيم وغادة مارون
رحيم
.
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