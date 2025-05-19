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لبنان

فوز أعضاء الهيئة الاختيارية في مدينة جزين بالتزكية

Lebanon 24
19-05-2025 | 03:26
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أعلنت قائمقامية جزين فوز اعضاء الهيئة الاختيارية في مدينة جزين بالتزكية، وهم: بيار بولس المدور، جورج حنا الرحيم وغادة مارون رحيم.
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