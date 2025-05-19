اعلان لائحة "بلديتكن مستقبلكن" في جزين

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أعلنت لائحة "بلديتكن مستقبلكن" المدعومة من العائلات الجزينية وحزبي "القوات" و" "، وقد ضمّت حسب بيان اللائحة "خيرة شابات وشباب وعين مجدلين المتعلّمين أصحاب الخبرات، منطلقين من قناعة راسخة حول أهمية العمل في الشأن العام وتوظيف خبراتهم في إنماء العمل البلدي ونهضته". تميّزت اللائحة بمشاركة نسائية فاعلة، حيث ضمّت عن البلدية 6 سيّدات، بالاضافة إلى ترشّح نسائي متميّز في المجلس الاختياري.تقدّم الحضور عضو "تكتل الجمهورية القوية" النائب سعيد ، الدكتور كميل فريد سرحال، إدمون رزق، الكاتب بهجت إدمون رزق، أنطوان متري ممثلًا حزب "الكتائب اللبنانية"، منسّق "القوات" في منطقة جزين المحامي نجم،بالاضافة إلى رؤساء بلديات ومخاتير، وحشد من الفاعليات الجزينية والمؤيدين.ضمت لائحة المرشحين لرئاسة وعضوية جزين – عين مجدلين: بشارة لرئاسة ، مروان سعيد كرم، ريتا الياس الأسمر ،بول لويس رومانوس، إليانا ميلاد صالح، إدمون ، شادي ريمون الحلو، وليد حليم بو راشد ، أنطوان رزق، صبحي يوسف سليم، منى حبيب الحلو، سامر انطوان عون، ريمي ميلاد الاسمر، مروان سليمان الحوراني، انطوان يوسف ، ناتالي هاشم العاقوري، جويل منصور الحلو، جوزيف بهجات فرح.أمّا المرشحون عن لائحة المخاتير فهم: مارينا روجيه بو راشد، مارون طانيوس عون، مروان نادر حرب، حليم سليمان الأسمر، طوني منصور الحلو، مارون نادر و بول جان رزق.استهل الاحتفال بالنشيد الوطني، فكلمة عريفة الاحتفال الإعلامية تيا إلياس عون التي رحّبت بالحضور، منوّهة بـ"عمق التفاؤل والأمل في نفوس أبناء جزين وعين مجدلين بمستقبل أفضل مزدهر بفضل خيرة من المرشحات والمرشحين الذين يمثلون آمالهم وتطلعاتهم".عونثم كانت كلمة لرئيس اللائحة رجل الأعمال بشارة جوزف تحدث عن "مجموعة مشاريع ستنفذ في جزين وعين مجدلين وعلى جميع المستويات الإنمائية، الخدماتية، السياحية، الصناعية والزراعية"، مؤكدًا أنّ "العمل البلدي خدمة ومسؤولية يجب أن تنطلق من خطة عمل حقيقية وخطط مدروسة ينفذها فريق عمل متجانس بعيدًا عن المحسوبيات السياسية، بهدف تحقيق الإنماء العادل والمتوازن للجميع دون استثناء".وعن سبب ترشحه لهذا المنصب أوضح عون أنه "ورث محبة هذه الأرض وتعلّقه بها من والده المرحوم الذي جذّر عائلته في جزين ولم يقبل الخروج منها تحت أيّ ظرف.كما نشأني والدي على احترام كلّ رجالات جزين وشخصياتها السياسية الذين ضحوا بالغالي والنفيس من أجلها".أضاف:" انطلاقا من معرفتي الوثيقة بأهلي في جزين وعين مجدلين الذين أشاركهم أفراحهم وأحزانهم وهمومه اليومية كوني أعيش بينهم طوال أيام السنة، ولأنني أطمح إلى تغيير الواقع المرير الذي وصل إليه العمل البلدي في جزين، في غياب شبه تامّ لأيّ إنماء منذ أكثر من 15 عامًا، قرّرت الترشح مع فريق عمل يضمّ نخبة من شابات وشباب جزين وعين مجدلين وتسخير خبراتنا وإمكاناتنا في خدمة أهلنا وبلدتنا".سامر عونتلتها كلمة المرشحين ألقاها سامر عون، استهلها بتوضيح عملية التوافق "التي أفشلها الفريق الآخر انطلاقا من مصالحهم الشخصية واعتبارات سياسية وحسابات نيابية". قائلاً: "لقد تلطيتم خلف عنوان الوفاق لمنع التغيير، لكنه انقلب إلى نفاق سياسي".وأكد عون أنّ "أمام الناخبين في جزين وعين مجدلين خيارين لا ثالث لهما: إمّا التجديد لنهج التدمير والغيبوبة وغياب الأمل وإما خيار الحياة والإصلاح الحقيقي".رزقاما كلمة المرشحين على المجلس الاختياري فألقاها المختار بول رزق.عرض بعدها فيديو ترويجي للمخاتير وأعضاء المجلس البلدي للتعريف عنهم قبل استدعائهم إلى المنصة والتقاط الصورة التذكارية.