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لبنان

الفوعاني: لتعزيز مسار التنمية في المدن والبلدات والقرى

Lebanon 24
19-05-2025 | 03:32
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حيا رئيس اللجنة الانتخابية المركزية لحركة "أمل" الدكتور مصطفى الفوعاني، خلال لقائه كوادر الماكينة الانتخابية، "العائلات في محافظة بعلبك-الهرمل ومحافظة البقاع ومدينة بيروت على مشاركتها الديموقراطية الراقية في استحقاق الانتخابات البلدية والاختيارية".
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وشكر "العائلات الحركية والإخوة والأخوات في صفوف الحركة، الذين أكدوا مرةً جديدة انضباطهم التنظيمي وانتماءهم الصادق، من خلال مشاركتهم المشرّفة في هذا الاستحقاق، وهم يحملون قيم الوطن ويدهم ممدودة لاخوتهم في هذا البلد، الذي غدا رسالة حضارية للعالم".

وهنأ الفوعاني "المجالس البلدية والهيئات الاختيارية الجديدة على نيلها ثقة الناس"، وتمنى "لها النجاح في مهمتها السامية المتمثلة بخدمة المواطنين وتعزيز مسار التنمية في المدن والبلدات والقرى".

كما حيا "المجالس السابقة على ما أنجزته من برامج ومشاريع، رغم التحديات الكبرى التي واجهها لبنان، لا سيما خلال العدوان الإسرائيلي الأخير".

وقال: "اننا في حركة أمل نثمّن الروح التنافسية المسؤولة التي طبعت العملية الانتخابية، التي تعكس الحيوية المجتمعية والسعي المستمر نحو تنمية مستدامة".

ختم : "نعاهد أهلنا الأعزاء في كل لبنان  أن نبقى إلى جانبهم، أوفياء لخدمتهم ومواكبة تطلعاتهم نحو مستقبل أفضل".
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