الفوعاني: لتعزيز مسار التنمية في المدن والبلدات والقرى

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حيا رئيس لحركة "أمل" الدكتور ، خلال لقائه كوادر الماكينة ، "العائلات في محافظة بعلبك-الهرمل ومحافظة ومدينة على مشاركتها الديموقراطية الراقية في استحقاق والاختيارية".وشكر "العائلات الحركية والإخوة والأخوات في صفوف الحركة، الذين أكدوا مرةً جديدة انضباطهم التنظيمي وانتماءهم الصادق، من خلال مشاركتهم المشرّفة في هذا الاستحقاق، وهم يحملون قيم الوطن ويدهم ممدودة لاخوتهم في ، الذي غدا رسالة حضارية للعالم".وهنأ الفوعاني " والهيئات الاختيارية الجديدة على نيلها ثقة الناس"، وتمنى "لها النجاح في مهمتها السامية المتمثلة بخدمة المواطنين وتعزيز مسار التنمية في المدن والبلدات والقرى".كما حيا "المجالس السابقة على ما أنجزته من برامج ومشاريع، رغم التحديات الكبرى التي واجهها ، لا سيما خلال العدوان الأخير".وقال: "اننا في نثمّن الروح التنافسية المسؤولة التي طبعت العملية الانتخابية، التي تعكس الحيوية المجتمعية والسعي المستمر نحو تنمية مستدامة".ختم : "نعاهد أهلنا الأعزاء في كل لبنان أن نبقى إلى جانبهم، أوفياء لخدمتهم ومواكبة تطلعاتهم نحو مستقبل أفضل".