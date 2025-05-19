لجنة القيد العليا تواصل عملها في بعلبك.. والنتائج الرسمية عصرا

تواصل لجان القيد عملها في قصر عدل ، وآخر ثلاثة صناديق اقتراع وصلت صباحا من بلدة ، ومن المتوقع إنجاز كامل عمليات الفرز وإعلان النتائج الرسمية عصر اليوم.

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