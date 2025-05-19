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لبنان

لجنة القيد العليا تواصل عملها في بعلبك.. والنتائج الرسمية عصرا

Lebanon 24
19-05-2025 | 03:34
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تواصل لجان القيد العليا عملها في قصر عدل بعلبك، وآخر ثلاثة صناديق اقتراع وصلت صباحا من بلدة عرسال، ومن المتوقع إنجاز كامل عمليات الفرز وإعلان النتائج الرسمية عصر اليوم.
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