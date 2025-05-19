"POWER X" أول قمّة لريادة الأعمال والإبتكار في لبنان.. شماس: قوّتنا في وحدتنا

نظّمت مؤسّسة Berytech أوّل قمة وطنيّة لريادة الأعمال تحت عنوان POWER X جمعت القطاعات الرئيسية والجهات الفاعلة الإقليمية، في عالم الإبتكار وريادة الأعمال يوم الثلاثاء 13 أيار 2025 لغاية يوم الخميس 15 أيار 2025 في الـBeirut Hall – حرش تابت.

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وضمّت هذه القمّة ديبلوماسيين، نواب، عسكريين، رؤساء الهيئات الإقتصاديّة، وغرف التجارة، مؤسسات تعليم عالي وخبراء، إلى جانب كلّ من وزير الصناعة جو عيسى الخوري، وزير المهجرين ووزير الدولة لشؤون التكنولوجيا كمال شحادة، ووزير الزراعة نزار هاني.

إستهلّ اللقاء بكلمة ترحيبيّة مع ماريا صعب مدرّبة الآداء العالي والمتخصّصة في مساعدة الأفراد والمؤسسات والشركات الناشئة على تطوير مهاراتهم وقدراتهم، ثمّ كانت الكلمة لرئيس مجلس إدارة مؤسّسة Berytech مارون شماس الذي اعتبر "أنّ هذه القمّة هي علامة الصمود والإبداع. رغم التحديات التي مررنا بها في هذه السنوات القليلة، ومع ذلك، ها نحن اليوم".

أضاف شماس: "لنستغلّ هذا الزخم لتوحيد نظامنا البيئي الريادي في وخلق موجة تأثير إيجابيّة تساعدنا على النمو (...) أردنا من هذه القمة بناء الجسور وإنشاء روابط تتجاوز الحدود والقطاعات، فهي تهدف إلى دفع الابتكار وتمكين تبادل المعرفة، والتعاون، والتواصل بين أصحاب المصلحة الرئيسيين، وبدء خطوات عمليّة نحو الأمام على الصعيدين المحلي والدولي".

تابع قائلا: "قوّتنا في وحدتنا، وإمكاناتنا لا حدود لها. ومع ذلك، فإنّ الإمكانات وحدها لا تكفي، فهي تفرض علينا جميعًا مسؤوليّة كبيرة، ويجب أن نستمر في الدفع قدمًا تجاه الإبتكار، ودعم بعضنا البعض".

بعدها كانت الكلمة لممثّل اليونيسف أخيل آيير الذي تحدّث عن التعاون البنّاء مع Berytech من خلال خلق بيئة داعمة للشباب الذين هم الأمل، "وعلينا أن مساعدتهم من أجل الإبتكار وتحقيق مداخيل لمواجهة التحديات الإقتصاديّة التي يمرّ بها لبنان، فالشباب هم المحرّك الحقيقي للتغيير ومن واجبنا أن ندعمهم من أجل مستقبل أفضل".

كذلك، أثنى آيير على أهميّة الدور الذي تلعبه Berytech والإلتزام الدؤوب الذي تبذله لتطوير قطاع ريادة الأعمال والإبتكار في لبنان.

أما سيلفيا ديبن، نائبة رئيس البعثة في سفارة مملكة هولندا في لبنان، فرأت أنّ POWER X تعكس الإمكانات الكبيرة التي يتمتع بها القطاع الخاص اللبناني، وهذا مؤشّر إيجابيّ على استمرار الزخم، قائلةً:" أنّ BERYTECH أثبتت بوضوح الروح القياديّة التي تتمتّع بها، وقدرتها الإبداعيّة على حلّ المشكلات والتزامها بدعم الإبتكار في لبنان".

أضافت ديبن: "إنّ لبنان يتمتع بإمكانات هائلة، ويواصل إثبات قدرته، مرة بعد مرة، على الإبتكار والتكيّف حتى في ظلّ الظروف الضاغطة، لكن تبقى الإصلاحات ضروريّة، إذ إن التعافي الإقتصادي أمرٌ ملحّ ليس فقط لمستقبل لبنان، بل أيضاً لنمو الشركات الناشئة".

بدورها، أثنت رئيسة بعثة الإتّحاد في لبنان ساندرا دي وايل، على الجهود التي تقوم بها BERYTECH "لطالما كانت القدرة التنافسية للإقتصاد اللبناني والنمو المستدام في صلب سياسة مع على مدى سنوات عديدة، وقد زاد هذا التعاون بشكلٍ ملحوظ في الشهر الماضي تماشياً مع طموحات الحكومة الجديدة".

تابعت قائلة:"إنّ حضوركم اليوم يُعد شهادة على حيوية وإبداع الشعب اللبناني، إذ يلعب رواد الأعمال اللبنانيون دوراً أساسياً في إبقاء النشاط الإقتصادي حيّاً، ولا غنى عن الجهد الجماعي لوضع لبنان على طريق التعافي".

بعدها، تحدّث زياد ألكسندر حايك في كلمةٍ رئيسيّة عن أهميّة الإستفادة من الذكاء الإصطناعي بدءًا من الشركات الناشئة وصولاً إلى المؤسسات الراسخة، وكيفيّة إستخدام كعامل حيوي في السوق اليوم.

وسلّط الضوء على الدور المهم للذكاء الاصطناعي اللامركزي والمعتمَد في تمكين الشركات والأفراد الحفاظ على قدرتهم التنافسية في ظل تصاعد المنافسة الدولية وزيادة عدد اللاعبين العالميين، وكيفيّة قيام ذوي الرؤية المستقبلية بدمج الذكاء الإصطناعي في استراتيجياتهم الإبتكارية وضمان نمو مستدام في .

في المحور الأول حول دور في دعم الإبتكار، إعتبر الوزير جو عيسى الخوري أنّ الإبتكار ليس ترفًا، بل أصبح ضرورة، وقال: "إذا أردنا للبنان أن يتجاوز تحدياته الإقتصادية ويعيد تموضعه إقليميًا وعالميًا، علينا أن نتبنّى نموذجًا جديدًا للنمو الصناعي: نموذج قائم على المعرفة، موجّه للتصدير، صديق للبيئة، ومندمج رقميًا".

أضاف: " الصناعية الرابعة ليست مفهومًا مستقبليًا بعيدًا – إنها هنا، ولبنان يجب ألا يتأخر (...) يمكننا إعادة تشكيل القطاع الصناعي كما يجب أن يكون: موجّهًا للتصدير، تنافسيًا، ومستدامًا".

واعتبر عيسى الخوري أنّ POWER X هي المنصة التي يُعرض من خلالها هذا التحوّل، وتعزيز الحوار بين رواد الأعمال والصناعيين، وبين لبنان والعالم، وأردف: " لكنّ الحكومة وحدها لا يجب ولا تستطيع تحقيق التغيير، ولا يمكن لرواد الأعمال أن ينجحوا بمعزل عن الآخرين. "نحن بحاجة إلى شراكات – بين القطاعين العام والخاص، بين المؤسسات المحلية والدولية، بين المستثمرين والمبتكرين".

أمّا اليوم الثالث والأخير الذي تمحور حول ريادة الأعمال والإستثمار، فتحدّث وزير المهجرين ووزير الدولة لشؤون التكنولوجيا كمال شحادة الذي هنأ BERYTECH على العمل التي تقوم به، متوجّها إلى رواد الأعمال قائلا أنّ الوزارة تأخذ التوجيه منكم، فنحن بحاجة إلى تغيير البيئة من خلال القوانين والأنظمة. الوزارة الآن تبني خطتها إستنادا إلى العمل الجيّد الذي تمّ إنجازه في السنوات الماضية، من خلال إستراتيجيّة تمتد على خمس سنوات متبنيّةً أحدث التقنيات.

واختُتم POWER X بإطلاق منصّة IZRAA الرائدة في تكنولوجيا الزراعة في لبنان، والذي يندرج ضمن برنامج بساتين.

وهذا المشروع يدعم المزارعين الصغار في قطاعات الحبوب والبقوليات والخضروات، خصوصاً في مناطق وعكار الزراعية الرئيسية، وجرى توقيع مذكرة تفاهم مع بحضور نزار هاني، ومديرعام وزارة الزراعة لويس حيث تبنّت الوزارة هذا التطبيق الرقمي الرسمي للإرشاد الزراعي في لبنان، ليُسجَّل بذلك سابقة هي الأولى من نوعها.

واعتبر وزير الزراعة أنّ هذه الإنجازات تعطي أملا، فلبنان لديه الإمكانيات ولكن يجب أن نتضامن وندعم القطاع الزراعي لأنّ الإقتصاد يبدأ بالزراعة، بالتالي يجب تطوير الصناعات الغذائيّة لأنها محرّك الإقتصاد.

كذلك، حدّد هاني الأهداف الثلاثة التي يجري العمل عليها في الوزارة من خلال خطة التعافي للقطاع الزراعي؛ الإرشاد الزراعي؛ السوق والتسويق حيث يجب أن يعرف المزارع كيف ينتج من خلال التعاقد الزراعي، داعيا الجميع للتواصل مع الوزارة لمعرفة كيفيّة تطوير السياسات.

مع الإشارة إلى أنّ هذه القمة جمعت أكثر من 5000 مشاركًا، بما في ذلك رواد الأعمال والمستثمرين والباحثين، والطلاب والمبتكرين من لبنان وخارجه، والعديد من السفراء، تخلّلها حوارات نقاشيّة متنوّعة مع أكثر من 150 متحدّث حول المواضيع المُلحّة المتعلّقة بالتحوّل الرقميّ والتقنيات، إلى جانب ورش عمل، والتشبيك بين رواد الأعمال المقيمين والمغتربين في مراكز الابتكار والتجمعات الاقتصادية في والدول العربية.

وضم المعرض عيّنة من 100 شركة ناشئة من أصل 3000 شركة كانت قد إستفادت من دعم Berytech، وشركات ومؤسسات عرضت حلولاً مبتكرة ونماذج أوليّة وأفكاراً تعكس إمكانات لبنان على الساحة العالمية.