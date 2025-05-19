Advertisement

لبنان

انطون صليبا رئيساً لبلدية مزياره قضاء زغرتا

Lebanon 24
19-05-2025 | 03:59
A-
A+
Doc-P-1362651-638832492315763729.png
Doc-P-1362651-638832492315763729.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
جرى في مكتب قائمقام زغرتا ايمان الرافعي انتخاب رئيس ونائب رئيس لبلدية مزيارة في قضاء زغرتا، والتي تتألف من خمسة عشر عضواً.
Advertisement

وبالاقتراع السري فاز بمنصب الرئيس انطون صليبا فيما فاز بمنصب نائب الرئيس مارون دينا.
مواضيع ذات صلة
643 مرشحا للمقاعد البلدية في قرى وبلدات قضاء زغرتا
lebanon 24
19/05/2025 12:12:35 Lebanon 24 Lebanon 24
47 بلدية في قضاء بعبدا أكملت انتخاب رؤساء بلدياتها ونوابهم في مكتب محافظ جبل لبنان
lebanon 24
19/05/2025 12:12:35 Lebanon 24 Lebanon 24
فوز لائحة العميد ميلاد صليبا المدعومة من التيار الوطني الحر وتيار المرده في بلدة اردة في زغرتا
lebanon 24
19/05/2025 12:12:35 Lebanon 24 Lebanon 24
فوز لائحة العميد ميلاد صليبا المدعومة من التيار الوطني الحر وتيار المرده في بلدة اردة في زغرتا
lebanon 24
19/05/2025 12:12:35 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

بلديات 2025

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
16:56 | 2025-05-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:30 | 2025-05-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:33 | 2025-05-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:28 | 2025-05-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:45 | 2025-05-18 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
05:06 | 2025-05-19
05:05 | 2025-05-19
05:00 | 2025-05-19
04:54 | 2025-05-19
04:50 | 2025-05-19
04:42 | 2025-05-19
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24