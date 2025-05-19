انطون صليبا رئيساً لبلدية مزياره قضاء زغرتا

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جرى في مكتب قائمقام انتخاب رئيس ونائب رئيس لبلدية في قضاء ، والتي تتألف من خمسة عشر عضواً.وبالاقتراع السري فاز بمنصب الرئيس انطون فيما فاز بمنصب .