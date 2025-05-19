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لبنان

"تيار المستقبل" هنأ "لائحة العمل النقابي فوزها في انتخابات نقابة أطباء الشمال

Lebanon 24
19-05-2025 | 04:01
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هنأ قطاع المهن الحرة في "تيار المستقبل" في بيان  لائحة “العمل النقابي” التي نالت ثقة الجسم الطبي في انتخابات نقابة أطباء الشمال، والتي جرت في معرض رشيد كرامي الدولي.
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ولفت البيان الى ان "النتائج جاءت لتؤكد أهمية العمل الجماعي والنهج النقابي الذي يضع المصلحة المهنية والوطنية فوق كل اعتبار".

 

كما توجه القطاع بالتهنئة إلى الدكتور إبراهيم مقدسي لمناسبة فوزه بمنصب نقيب أطباء الشمال بالتزكية، "وهو ما يعكس احترام الجسم الطبي لشخصه ودوره المهني والإنساني، وثقتهم في رؤيته المستقبلية لقيادة النقابة في مرحلة دقيقة من التحديات الصحية والاقتصادية".

 

كما اثنى على" الأجواء الديموقراطية التي رافقت الانتخابات"، وأكد "دعمه الدائم لكل جهد صادق يُسهم في تعزيز دور النقابات المهنية"، وقدر عالياً الروح التشاركية التي تجسدت في هذا الاستحقاق النقابي".

 

وختم البيان: "كل التمنيات بالتوفيق للنقيب ومجلس النقابة الجديد في مسيرتهم النقابية، خدمةً للقطاع الطبي في الشمال ولبنان بعامة".
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