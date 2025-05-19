"تيار المستقبل" هنأ "لائحة العمل النقابي فوزها في انتخابات نقابة أطباء الشمال

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هنأ قطاع المهن الحرة في " " في بيان لائحة “العمل النقابي” التي نالت ثقة الجسم الطبي في انتخابات ، والتي جرت في .ولفت البيان الى ان "النتائج جاءت لتؤكد أهمية العمل الجماعي والنهج النقابي الذي يضع المصلحة المهنية والوطنية فوق كل اعتبار".كما توجه القطاع بالتهنئة إلى لمناسبة فوزه بمنصب نقيب أطباء بالتزكية، "وهو ما يعكس احترام الجسم الطبي لشخصه ودوره المهني والإنساني، وثقتهم في رؤيته المستقبلية لقيادة النقابة في مرحلة دقيقة من التحديات الصحية والاقتصادية".كما اثنى على" الأجواء الديموقراطية التي رافقت الانتخابات"، وأكد "دعمه الدائم لكل جهد صادق يُسهم في تعزيز دور النقابات المهنية"، وقدر عالياً الروح التشاركية التي تجسدت في هذا الاستحقاق النقابي".وختم البيان: "كل التمنيات بالتوفيق للنقيب ومجلس النقابة الجديد في مسيرتهم النقابية، خدمةً للقطاع الطبي في الشمال ولبنان بعامة".