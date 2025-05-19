Advertisement

لبنان

إيران تشبه "تغير مواقف واشنطن" بلعبة "الثعبان والسلم"

Lebanon 24
19-05-2025 | 04:28
A-
A+
Doc-P-1362669-638832510736990867.jpg
Doc-P-1362669-638832510736990867.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
على وقع المواقف الإيرانية الأخيرة المتمسكة بـ "الحق في تخصيب اليورانيوم"، شبه المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، اسماعيل بقائي "تغيّر مواقف الطرف الأميركي" في المفاوضات النووية غير المباشرة بلعبة "الثعبان والسلم".
Advertisement

وقال المتحدث في المؤتمر الصحافي الأسبوعي، اليوم الإثنين "في كل مرة نعقد فيها جلسة تفاوض، ونشعر أننا أحرزنا تقدماً وبدأنا نفهم وجهات نظر بعضنا البعض، يعود الطرف الأميركي للأسف ويُدلي بمواقف مغايرة تماماً". 
 
 
كما اعتبر أن "هذا التبدّل المستمر والمتكرر في المواقف يُضعف اليقين ويجعل من أي مسار تفاوضي مهمة صعبة"، وفق قوله.

كذلك رأى أن تلك "التصرفات تثير الشكوك بشكل متزايد حول مدى جدية الطرف المقابل في العملية التفاوضية "، حسب تعبيره. وأكد أن طهران "تلتزم بالقواعد المتعارف عليها في المسار الدبلوماسي"، معتبرا أن "هذه إحدى صعوبات التفاوض". 
 
 
أما عن العقوبات، فقال إن "فرض عقوبات في الوقت الذي يزعم الجانب الأميركي السعي إلى مسار دبلوماسي مع إيران، يدل بوضوح على غياب الجدية وحسن النية."

كما رأى أن تلك "العقوبات تشي بأنه لا ينبغي تصديق الادعاءات التي تطلقها واشنطن بشأن الجدية في الحوار والدبلوماسية." (العربية) 
مواضيع ذات صلة
تشبه "حماتها" كثيرا.. "كنة" المصمم اللبناني ايلي صعب بغاية الجمال شاهدوا الصور
lebanon 24
19/05/2025 18:06:53 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الدفاع الأميركي: ترامب يسعى لمنع حيازة إيران للسلاح النووي بطريقة "سلمية"
lebanon 24
19/05/2025 18:06:53 Lebanon 24 Lebanon 24
زيلينسكي يصف هدنة بوتين بأنها "محاولة للعب بأرواح البشر"
lebanon 24
19/05/2025 18:06:53 Lebanon 24 Lebanon 24
الصين: سنتجاهل "لعبة أرقام الرسوم" الأميركية
lebanon 24
19/05/2025 18:06:53 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
16:56 | 2025-05-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:33 | 2025-05-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:13 | 2025-05-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:23 | 2025-05-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:30 | 2025-05-18 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
11:04 | 2025-05-19
11:02 | 2025-05-19
11:01 | 2025-05-19
11:00 | 2025-05-19
10:57 | 2025-05-19
10:53 | 2025-05-19
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24