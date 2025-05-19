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شكر العضو الفائز ضمن "لائحة بتجمعنا" في انتخابات اسكندر بريدي كل من رشحه أو انتخبه.وقال في بيان: "بعد شكري لحزب الذي رشحني لتمثيله في وللنائب الشيخ الذي وقف الى جانبي منذ اللحظة الأولى لتسميتي وعبّد لي طريق الفوز من خلال علاقاته ومحبة أبناء له، أشكر كل مٓن شارك في الإنتخابات ليس لمصلحة شخصية بل من أجل أن تبقى بيروت واحدة ولكل أبنائها، كما أشكر كل الذين وعدوني وأعطوا لائحة بيروت بتجمعنا صوتهم، وأقول لهم، أنتم وعدتموني والتزمتم بوعدكم، وأن اليوم أوكد لكم أني سألتزم بوعدي لكنٌ ولكم، لتبقى بيروت عاصمة للحرية والسيادة، عاصمة الفرح والحياة".وختم: "يبقى أن أقول لأفراد عائلتي وأصدقائي، لن أشكركم على دعمكم لي خلال شهرين، بل سأقول لكم احبكم".