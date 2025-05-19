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لبنان

سيزار معلوف: زحلة قالت كلمتها ونحن نحترم خيارها

Lebanon 24
19-05-2025 | 04:42
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قال النائب السابق سيزار معلوف في بيان:"زحلة قالت كلمتها ونحن نحترم خيارها".
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 أضاف:" أنهت زحلة استحقاقها البلدي، واختارت بكل وضوح ممثلها، مسمّية حزب القوات اللبنانية لتحمل مسؤولية إدارة شؤونها المحلية. نحن، بكل شجاعة وصدق، نقرّ بهذا الخيار، ونفخر بانتمائنا لمدينةٍ تعرف كيف تعبّر عن إرادتها. انتهت المعركة الانتخابية، وكانت الغلبة لخيار القوات اللبنانية، فيما لم يحالف التوفيق خيارنا البلدي. أمام هذا الواقع، نقف بإرادة ثابتة، ونقول بكل محبة واحترام: نُبارك لزحلة قرارها، وننحني أمام إرادة أهلها. نُبارك لحزب القوات اللبنانية الثقة التي منحه إياها الزحليون.
نُبارك لرئيس الحزب الدكتور سمير جعجع، تجديد أهل زحلة ثقتهم بقيادته. ونُبارك للمجلس البلدي الجديد فوزه، متمنين له النجاح في خدمة المدينة وأهلها".

ختم:" نحن باقون كما كنا، في خدمة زحلة وأهلها، وسنضع كل إمكاناتنا في دعم المجلس البلدي الجديد، لأن زحلة تستحق كل الجهود. سنواصل العمل بإخلاص من أجل زحلة، نُقدّر خيارات أبنائها في كل اتجاه، ونمدّ يد التعاون في كل مرحلة، لتبقى مدينتنا عروس البقاع، منارة حضارة، وموئل وحدة، ورمزًا للبطولة الوطنية".
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