سيزار معلوف: زحلة قالت كلمتها ونحن نحترم خيارها

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قال النائب السابق في بيان:" قالت كلمتها ونحن نحترم خيارها".أضاف:" أنهت زحلة استحقاقها البلدي، واختارت بكل وضوح ممثلها، مسمّية لتحمل مسؤولية إدارة شؤونها المحلية. نحن، بكل شجاعة وصدق، نقرّ بهذا الخيار، ونفخر بانتمائنا لمدينةٍ تعرف كيف تعبّر عن إرادتها. انتهت المعركة ، وكانت الغلبة لخيار ، فيما لم يحالف التوفيق خيارنا البلدي. أمام هذا الواقع، نقف بإرادة ثابتة، ونقول بكل محبة واحترام: نُبارك لزحلة قرارها، وننحني أمام إرادة أهلها. نُبارك لحزب القوات الثقة التي منحه إياها الزحليون.نُبارك لرئيس الحزب ، تجديد أهل زحلة ثقتهم بقيادته. ونُبارك للمجلس البلدي الجديد فوزه، متمنين له النجاح في وأهلها".ختم:" نحن باقون كما كنا، في خدمة زحلة وأهلها، وسنضع كل إمكاناتنا في دعم الجديد، لأن زحلة تستحق كل الجهود. سنواصل العمل بإخلاص من أجل زحلة، نُقدّر خيارات أبنائها في كل اتجاه، ونمدّ يد التعاون في كل مرحلة، لتبقى مدينتنا عروس ، منارة حضارة، وموئل وحدة، ورمزًا للبطولة الوطنية".