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لبنان

تدابير سير... إليكم ما سيشهده محيط مجلس النواب غداً

Lebanon 24
19-05-2025 | 04:54
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صـدر عن المديريّة العامّة لقـوى الأمـن الدّاخلي ـ شعبة العلاقات العامّة مـا يلــي: 
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السّاعة 11,00 من يوم الثلاثاء 20-5-2025، ستَعقُد اللّجان النّيابيّة المشتركة في مجلس النّواب جلسة لدراسة المشاريع المُدرَجَة على جدول الأعمال.

 لذلك، سيتم إخلاء شارع المصارف وإقفاله كلّيّاً طيلة فترة انعقاد الجلسة، اعتباراً من السّاعة السّادسة من صباح التّاريخ المذكور وحتى الانتهاء.

يُرجى من المواطنين الكرام أخذ العلم والتّقيّد بإرشادات عناصر قوى الأمن الدّاخلي وتوجيهاتهم، وبإشارات المرور الموضوعة في المكان، تسهيلاً لحركة السير ومنعاً للازدحام.
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