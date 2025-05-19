تدابير سير... إليكم ما سيشهده محيط مجلس النواب غداً

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صـدر عن المديريّة العامّة لقـوى الأمـن الدّاخلي ـ العامّة مـا يلــي:السّاعة 11,00 من يوم الثلاثاء 20-5-2025، ستَعقُد اللّجان النّيابيّة المشتركة في مجلس النّواب جلسة لدراسة المشاريع المُدرَجَة على جدول الأعمال.لذلك، سيتم إخلاء شارع المصارف وإقفاله كلّيّاً طيلة فترة انعقاد الجلسة، اعتباراً من السّاعة السّادسة من صباح التّاريخ المذكور وحتى الانتهاء.يُرجى من المواطنين الكرام أخذ والتّقيّد بإرشادات عناصر قوى الأمن الدّاخلي وتوجيهاتهم، وبإشارات المرور الموضوعة في المكان، تسهيلاً لحركة السير ومنعاً للازدحام.