سليمان مستقبلا مجلس بلدية عمشيت المنتخب: ممنوع الفشل

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استقبل الرئيس السابق في دارته في عمشيت، عمشيت المنتخب برئاسة الدكتور ، حيث هنأهم على الفوز في الاستحقاق البلدي، مشيدًا بالخيار الذي عبّر عنه أبناء البلدة.وقال سليمان: "اختار اهالي عمشيت الذين يشكلون عائلة واحدة ويجمعهم تاريخ مشرف، مجلسا بلديا نخبويا يرأسه الدكتور الحكيم العاقل ، وهم يصرخون بصوت واحد، ممنوع الفشل بعد اليوم في البلدة التي عرفت الانماء والريادة منذ مئات السنين".اضاف: "ممنوع فشل مجلس بلدية عمشيت الذي تأسس عام 1890، عمشيت الذي ربط بطريركها القديس ارميا العمشيتي بالفاتيكان في القرن . ممنوع فشل مجلس بلدية عمشيت التي انشىء فيها مستشفى خيري مجاني نموذجي عام 1850 لفقراء الشرق الاوسط والعالم من كل الطوائف وشكل لهم الملجأ والملاذ في زمن المجاعة والحروب. ممنوع فشل مجلس بلدية عمشيت التي احتضنت اول دير للاخوة المريميين في الشرق الاوسط ومدرسة لهم في عام 1900، كما أسّس أحد ابنائها مطبعة عام 1909 وداراً للعجزة واقام في ربوعها المستشرق المشهور ارنست رينان".وختم: "نعم ممنوع الفشل، والامل معقود على الجميع موالاة ومعارض". (الوكالة الوطنية للإعلام)