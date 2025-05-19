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لبنان

بالصور... الرئيس عون التقى السيسي

Lebanon 24
19-05-2025 | 05:11
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التقى رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في قصر الإتّحادية.
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وكان الرئيس عون وصل إلى القاهرة، في مستهلّ زيارة رسمية إلى جمهورية مصر العربية، تلبيةً لدعوة من الرئيس السيسي.
 
 
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