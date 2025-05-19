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لبنان

بالصورة... هذه نتائج إنتخابات زحلة

Lebanon 24
19-05-2025 | 05:14
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شهدت مدينة زحلة يوم أمس، منافسة بين لائحتيّ "قلب زحلة" و"رؤية وقرار".
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وتوزّعت الأصوات على الشكل التالي: 
 
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