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لبنان

فوز لائحتي"وحدة غزة" و" راشيا احلى" بالكامل

Lebanon 24
19-05-2025 | 05:40
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فازت لائحة" وحدة غزة" كاملة برئاسة  محمد المجذوب والمدعومة من النائب حسن مراد والعائلات. كما فازت لائحة" راشيا احلى" في مدينة راشيا مركز القضاء كاملة برئاسة رشراش ناجي والمدعومة من الحزب التقدمي الاشتراكي و"التيار الوطني الحر" ونائب رئيس مجلس النواب الأسبق ايلي الفرزلي.
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