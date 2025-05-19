فازت لائحة" وحدة غزة" كاملة برئاسة والمدعومة من النائب والعائلات. كما فازت لائحة" احلى" في مدينة راشيا مركز كاملة برئاسة والمدعومة من و" " ونائب رئيس مجلس النواب الأسبق .

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