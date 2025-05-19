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لبنان

تمديد قبول طلبات الترشيح لأعضاء الهيئات الاختيارية في قرى وبلدات قضاء حاصبيا

Lebanon 24
19-05-2025 | 05:42
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اعلن قائمقام حاصبيا رواد سلوم فوز اعضاء مجالس بلديات : مرج الزهور ، عين جرفا ، والدلافة مع مخاتيرها بالتزكية ، ومدد مهلة قبول طلبات الترشيح لأعضاء الهيئات الاختيارية في قرى وبلدات قضاء حاصبيا لغاية الساعة 24 من يوم الثلاثاء الواقع في 20/5/2025.
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