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لبنان
وزير الثقافة نعى نقيبة اتحاد الناشرين في لبنان
Lebanon 24
19-05-2025
|
05:44
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كتب
وزير الثقافة
الدكتور
غسان سلامة
على حسابه عبر منصة "اكس" ناعيا نقيبة
اتحاد الناشرين
في
لبنان
سميرة عاصي
: "تعازي الصادقة لعائلتها الكريمة ولزملائها في اتحاد الناشرين في لبنان بوفاة نقيبة الاتحاد المرحومة سميرة
حسين عاصي
. لقد عملت الفقيدة بكامل عزيمتها لرفع شأن الكتاب اللبناني وتعزيز وجوده في لبنان والخارج فما اوقفها عن رسالتها مرض عضال ولا احبطتها احداث السياسة".
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