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لبنان

وزير الثقافة نعى نقيبة اتحاد الناشرين في لبنان

Lebanon 24
19-05-2025 | 05:44
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كتب وزير الثقافة الدكتور غسان سلامة على حسابه عبر منصة "اكس" ناعيا نقيبة  اتحاد الناشرين في لبنان سميرة عاصي: "تعازي الصادقة لعائلتها الكريمة ولزملائها في اتحاد الناشرين في لبنان بوفاة نقيبة الاتحاد المرحومة سميرة حسين عاصي. لقد عملت الفقيدة بكامل عزيمتها لرفع شأن الكتاب اللبناني وتعزيز وجوده في لبنان والخارج فما اوقفها عن رسالتها مرض عضال ولا احبطتها احداث السياسة".
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لبنان

تعازي ووفيات

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