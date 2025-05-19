وزير الثقافة نعى نقيبة اتحاد الناشرين في لبنان

كتب الدكتور على حسابه عبر منصة "اكس" ناعيا نقيبة في : "تعازي الصادقة لعائلتها الكريمة ولزملائها في اتحاد الناشرين في لبنان بوفاة نقيبة الاتحاد المرحومة سميرة . لقد عملت الفقيدة بكامل عزيمتها لرفع شأن الكتاب اللبناني وتعزيز وجوده في لبنان والخارج فما اوقفها عن رسالتها مرض عضال ولا احبطتها احداث السياسة".

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