رئيس مجلس الجنوب يجول في القرى الحدودية: وعود بإعادة الإعمار ودعم صمود الأهالي

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واصل رئيس جولاته التفقدية في القرى الجنوبية المتضررة من العدوان ، يرافقه مدير في وفرق فنية وإدارية. وشملت الجولة بلدات ، إبل السقي، مرجعيون، دبين، بلاط، ، ، وكفركلا.وأكد من بلدة الخيام أن هدف هذه الزيارات هو تفقد الأضرار ومتابعة مشاريع ، من تعبيد طرق وتشغيل آبار المياه وترميم المباني، واعدًا بتنفيذ كل المشاريع الحيوية التي تساهم في عودة الأهالي.وفي كل بلدة زارها، استمع حيدر إلى رؤساء البلديات ومطالب الأهالي، لا سيما ما يتعلق بالكهرباء، والمياه، والتعويضات، وأهمية التسريع في إعادة الإعمار. وأكد رؤساء البلديات أن مجلس الجنوب كان سبّاقًا في تفقد الأضرار، مثمنين جهوده المستمرة.وفي كفركلا، نوّه العلامة بدور ، مشددًا على أهمية الحراك النيابي والتعاون العربي لتخفيف الأعباء عن الجنوبيين. (الوكالة الوطنية للإعلام)