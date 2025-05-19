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لبنان

رئيس مجلس الجنوب يجول في القرى الحدودية: وعود بإعادة الإعمار ودعم صمود الأهالي

Lebanon 24
19-05-2025 | 05:47
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واصل رئيس مجلس الجنوب هاشم حيدر جولاته التفقدية في القرى الجنوبية المتضررة من العدوان الإسرائيلي، يرافقه مدير مكتب المجلس في مرجعيون علي عبدالله وفرق فنية وإدارية. وشملت الجولة بلدات الخيام، إبل السقي، مرجعيون، دبين، بلاط، برج الملوك، دير ميماس، وكفركلا.
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وأكد حيدر من بلدة الخيام أن هدف هذه الزيارات هو تفقد الأضرار ومتابعة مشاريع إعادة الإعمار، من تعبيد طرق وتشغيل آبار المياه وترميم المباني، واعدًا بتنفيذ كل المشاريع الحيوية التي تساهم في عودة الأهالي.

وفي كل بلدة زارها، استمع حيدر إلى رؤساء البلديات ومطالب الأهالي، لا سيما ما يتعلق بالكهرباء، والمياه، والتعويضات، وأهمية التسريع في إعادة الإعمار. وأكد رؤساء البلديات أن مجلس الجنوب كان سبّاقًا في تفقد الأضرار، مثمنين جهوده المستمرة.

وفي كفركلا، نوّه العلامة السيد عباس فضل الله بدور الرئيس نبيه بري، مشددًا على أهمية الحراك النيابي والتعاون العربي لتخفيف الأعباء عن الجنوبيين. (الوكالة الوطنية للإعلام)
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