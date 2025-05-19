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لبنان
مياه الجنوب: تأمين 10 مولدات كهربائية لبلدات جنوبية
Lebanon 24
19-05-2025
|
06:16
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أعلنت
مؤسسة مياه لبنان الجنوبي
في بيان أنها "ضمن عملية الاستجابة الطارئة لحاجات القرى والبلدات الجنوبية بعد عودة المواطنين
النازحين
إثر العدوان الاسرائيلي الاخير، قامت فرقها وبشكل
دوري
بالكشف على المولدات والعمل على صيانة الاعطال التي طرأت عليها او استبدالها بمولدات جديدة لتشغيل محطات وآبار المياه في مختلف البلدات والقرى المتضررة".
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وأشارت الى انه "حرصاً منها على ضمان استمرارية
المحطات
والآبار واستمرار التغذية بالمياه في ظل الظروف الراهنة، قامت المؤسسة بتأمين 10 مولدات كهربائية حديثة وبقدرات انتاجية عالية (100 - 700 KVA) للبلدات التالية:
الخيام
-المعتقل بقوة 350 KVA ، وادي_سلوقي رقم 2 بقوة 250 KVA، رميش رقم 1 بقوة 250 KVA، قناريت بقوة 250 KVA،
الناقورة
بقوة 250 KVA، مجدل_ زون بقوة 250 KVA، ديرميماس بقوة 100 KFA، عرب_الجل بقوة 100 KFA، البياضة بقوة 250 KFA والحاصباني بقوة 700 KVA وذلك بالتعاون مع
منظمة اليونيسيف
واللجنة الدولية للصليب الأحمر". (الوكالة الوطنية للإعلام)
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